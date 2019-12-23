高嘉瑜打郭台銘牌，刻意討好淺藍選民，只會讓她失去本土選民的支持。怪不得民進黨市黨部主委陳正德說重話，要高嘉瑜為自己的選戰策略負責。圖／取自高嘉瑜臉書

有一句成語說：「聰明反被聰明誤，惡強自有惡強磨。」台北市立委第四選區（內湖、南港區）民進黨候選人高嘉瑜，在選情告急的情況下，拜會台灣首富郭台銘，強調組「非韓陣線」，強調「這次立委選舉就是挺韓與非韓陣營的對決」；不只如此，她還與「郭家軍」永齡基金會執行長劉宥彤及副執行長蔡沁瑜、這兩名他黨不分區立委提名人一起吃早餐開直播。

說高嘉瑜「聰明反被聰明誤」，因為這件事情傳出後，民進黨市黨部主委陳正德表示，許多基層黨員紛紛打電話到市黨部批評高，顯示先前好不容易修補深綠選民關係，此舉恐造成反效果，高必須為自己的選戰策略負責。

這件事情的發生，證明高嘉瑜是百分百的政客無誤，她為了選情告急，竟然找上郭台銘背書，又與2名「郭家軍」合體直播，這種為了選票，不擇手段，「有票就是爹，有奶就是娘」，真是典型的政客作風，她心目中根本没有民進黨的核心價值，也無基層的本土選民，更是置台灣主體性路線如無物，她這樣的做法，只能用「喪心病狂」來形容。

高嘉瑜的「聰明」在於她在玩「選戰策略」，以為得到郭台銘的背書，得到「郭家軍」的支持，宣告「這次立委選舉就是挺韓與非韓陣營的對決」，她就可以拿到淺藍（非韓）陣營的選票，在立委選舉中勝出，雖然她的如意算盤打的如此精明，可是真的就會如願以償、「夢想成真」嗎？

因為「民意如流水，東漂西流無常軌」，高嘉瑜打郭台銘牌，刻意討好淺藍選民的行為，只會讓她失去本土選民的支持，郭台銘富商的身分，與一般庶民有很長的距離，再加上他反台灣、反本土、反台獨的「三反」立場鮮明，没有本土心台灣情，他的國家定位與社會形象清楚，就是與本土政權不是同一國的人，也不是本土陣營需要爭取的對象，高嘉瑜與她站在一起，恐怕只會引起本土選民的反感，讓選票嚴重流失掉。

唯一可以解釋的是，高嘉瑜可能認為她「夜奔敵營」，投向郭台銘的懷抱，得到的選票，會多過流失的選票，她才會做出這個近乎豪賭的行為，由此可見在她的心中，民進黨的支持者根本不算什麼，她如何倒行逆施，如何背叛民進黨的核心價值與立場原則，他們還是會「含淚投票」給她，這樣的靠勢與妖擺，才會讓她膽大妄為，選擇與「紅色商人」站在一起。

在高嘉瑜的心中，支持郭台銘的選民，手中才有真正值得爭取的選票，而一般本土選民的選票，根本已經是「跑不掉」，不值得重視，這樣的選戰策略與思維，根本是視民進黨基層黨員如無物，怪不得民進黨主委陳正德要說出重話，「高必須為自己的選戰策略負責」，可見綠營鐵票已經鬆動，連民進黨員也不想投給高嘉瑜，問題的嚴重性，連民進黨基層組織負責人也看不過去，要放話批評。

高嘉瑜這種重權貴、輕庶民的做法，心中只有紅色商人，没有基層選民，絕對不是選戰策略而已，反映出來的是她的人格特質與心態，對這種没有國家認同又無本土意識，而自我感覺良好的政客，高嘉瑜這一票，選民真的投得下去嗎？