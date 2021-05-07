智慧熱食自販機甫推出 大獲好評

自動販賣機你聽過，但是自販機可以買到熱騰騰的便當是不是很新奇呢？日前就有餐飲業者與自動販賣機廠商合作，推出智慧熱食自動販賣機，甫開幕的地點就設立在人流眾多的板橋捷運站2號出口。這台熱食自販機可說是無人商店的縮小版，在疫情日益升溫的情況下，不僅提供無接觸的支付方式，內建溫度控制在60度的高溫臭氧殺菌，熱食便當在高溫臭氧殺菌的環境下，不易滋生細菌，還能維持新鮮度，民眾不只可以從販賣機裡面買到熱的便當，還能吃的安心。使用者周小姐說：「因為我下班都會經過這裡，剛好順便可以買顆便當回家當晚餐，而且口味選擇也蠻多的，對我來說很方便而且也不會吃到冷便當，真的很酷！」

漁業署照顧台灣漁民 讓民眾吃得安心

此外，業者並配合漁業署推廣台灣優質魚產的目標，與餐飲業者「樂活食堂」及「86義大利麵」攜手合作，將台灣優質魚產入菜健康便當及義大利麵，不只照顧台灣漁民，也為民眾吃得安心把關。



台灣漁民與魚塭。圖／鱸好家提供

像是主打低GI的樂活食堂將台灣鯛魚片入菜，搖身一變升級為海陸雙拼的雙主菜份量；而86義大利麵則將虱目里肌入菜義大利麵推出香酥魚柳佐香濃白醬義大利麵。販賣機裡的所有餐點，皆是餐廳店家當天新鮮現做，不僅攜手力挺台灣漁民，也透過無接觸的智慧熱食智販機與民眾一同防疫。業者也趁著自販機甫推出期間加碼舉辦眾多優惠活動，歡迎民眾前往現場一探究竟。



餐飲業者樂活食堂與86義大利麵將台灣優質魚產入菜便當。圖／樂活食堂、86義大利麵提供

無接觸的智慧熱食自販機

新冠肺炎的爆發肆虐全球，台灣也有不少商家連帶受到這波疫情的影響紛紛歇業或是與外送平台合作，因應政府防疫政策宣導，減少群聚改以外帶外送為主。智慧熱食自販機正是在這波疫情下的最佳產物，讓民眾帶走吃也安心，猶如無人商店的縮小版，有著大型觸控螢幕、清晰可見的便當實際樣貌、溫控在60度的高溫臭氧殺菌、支援七大無接觸電子支付。智慧熱食自販機持續鋪點當中，自販機業者「立展興」也歡迎餐飲業者、場地業者如社區管委會、辦公大樓、科技園區等一同合作，一起度過本次疫情。



智慧熱食自動販賣機。圖／立展興提供