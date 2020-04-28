中國對外宣稱，湖北省各地醫院已經沒有確診的武漢病毒患者了，很多武漢居民和其它地方的網民對政府有關武漢醫院武漢病毒患者清零的說法表示懷疑。外媒也引述當地人的爆料指出，清零是為政治任務而作假。圖/取自長江日報。

中國對外宣稱，湖北省各地醫院已經沒有確診的武漢病毒患者了，官煤處處是慶祝「零時刻」的報導，但「清零」消息引發外界質疑，很多武漢居民和其它地方的網民對政府有關武漢醫院武漢病毒患者清零的說法表示懷疑。外媒也引述當地人的爆料指出，清零是為政治任務而作假。

美國之音今天報導，一位武漢居民星期一(4月27日)通過社交媒體短信群對美國之音說：「訊息不對稱的情況下，直覺告訴我，清零也是政治任務，當局有人發言指出，常陽患者無需治療。停工停產本身對政權造成的衝擊比病毒本身對政權的衝擊可能還要大。」

中國國家衛健委官員焦雅輝上週五表示，當時武漢的患者數字為47人，其中30多人沒有症狀但核酸檢測持續呈陽性，這些患者無需治療了。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友星期一解釋說，清零是指醫院裡符合新冠肺炎診斷標準的病人已經沒有了，但是他說，有些有其它基礎病或者治療過程中出現並發症的病人有一部分還得繼續留在醫院就這些基礎病或併發症接受治療。

儘管官方信誓旦旦保證，但民眾還是擔心康復者但檢測陽性的患者是否還會傳染，也不少人更擔心無症狀感染者以及檢測呈陽性的康復患者會傳播病毒。

美國之音引述網友意見指出，一位來自西藏的網友寫道：「別玩文字遊戲」。來自上海的網友則說：「太快了吧？…請查一下數據真實性。不要為了顯示我們厲害，而把還沒康復的患者趕出醫院。」

還有一位來自武漢的網友直言，在他的小區，最近有一位康復患者復陽。另一位武漢網友也表示，他的小區星期日有兩人的檢測結果為陽性，他被下令在家工作。

美國之音並引述來自上海的公民記者張展從2月1日以來一直在武漢發報導。她直言不諱強調，懷疑武漢住院患者清零的說法是假的，直言「我也遇到過一個案例，就是，他做了九次核酸檢測都是陰性的，但是一直發燒，CT拍出來，肺部都是炎症的狀態，那這個怎麼說？他這個清零肯定是假的。」