美中正在籌劃美國國務卿蓬佩奧與中共負責外事工作的政治局委員楊潔篪在美國夏威夷的會晤，討論緩和兩個世界最大經濟體之間日益緊張的雙邊關係。中共機關報《人民日報》6月14日發表「中美兩國人民友好不可阻擋 」的評論文章，似有意給兩國之間的緊張降溫。

在美中關係因新冠肺炎疫情以及圍繞香港局勢不斷惡化之際，雙方高層為何有意恢復接觸？會晤為何選在夏威夷？美中關係是否將峰迴路轉？是哪方提出會晤要求？誰更希望穩住雙邊關係呢？

中國更想穩定美中關係

紐約城市大學政治學教授夏明表示，中國官媒新華社《國際銳評》連續發表幾篇重磅文章，批評蓬佩奧無恥、無底線、撒謊等等。經過一系列的人身攻擊後，現在楊潔篪要跟蓬佩奧會面，這個急轉彎確確實實是非常突然。

夏明認為其背後原因包括：第一，中國官媒在玩弄一種邊緣外交。因為在目前情況下，中國國內的緊張局勢，問題很多。另外，中共官員有的人唱白臉，有人唱黑臉。像外交部發言人趙立堅、外交部長王毅就是強硬的黑臉。而楊潔篪的地位跟級別更高，他這個時候應該唱的是白臉。所以這裡邊中方都是有考量的。

至於會晤是哪一方的需要，夏明認為雙方都有需要。當然更主要的，是中國政府可能面臨著一系列重大的問題，尤其是經濟方面，跟美國如果全面脫鉤的話，對中國的國民經濟，對中國的未來影響會更大。所以在這種情況下，美國今天要跟中國討論不僅是經濟問題，可能還有政治問題，國際戰略，尤其是美國大選問題。所以雙方各有需求，但是在這個時候，恐怕中國更想穩定中美關係。因為美國現在要進到全面脫鉤的這個態勢，讓中國政府三思而後行，有所緩和。

麻煩製造者在北京

時事分析人士陳破空認為，從中共官媒和外交部發言人的說法可以看出，會晤的要求應該是中方採取了主動。因為中國外交部發言人在回答記者提問時，既不說是或不是，有沒有這回事；而是說中美雙方保持著溝通的管道。根據之前說法，往往會說楊潔篪「應約 」要跟蓬佩奧會談，但是他沒有這麼說。

另外，也沒有直接點明時間和地點，說明這個會談是秘密的。中方希望秘密的會談，因為雙方的確有需要，但是中方的需求更大。對美國來說，川普政府需要考慮連任，他需要穩住經濟，穩住股市，尤其需要中共確實遵守第一階段貿易協定。而目前為止，中共是選擇性的或者說是暫時的遵守了這個協議。

陳破空指出，中美之間有很多問題， 而製造問題的一方都是中共方面。美中貿易戰是中共盜竊了知識產權，製造傾銷，不守世界貿易組織規則所導致。

另外，新疆集中營的醜聞也是中共自己造出來的。而香港的大抗爭也是習近平自己惹的禍，跨境綁架惹了大禍。再加上大瘟疫，是中國製造，中國隱瞞，中國傳播。所以在這樣的情況下，美國是全方位的在給中共施壓，施壓的動作一個接一個。

為何美國商界與北京漸行漸遠？

從經濟脫鉤、貿易脫鉤、科技脫鉤甚至到衛生領域的脫鉤，還有航空的脫鉤，一系列壓力如泰山壓頂，把中國壓得喘不過氣。這個時候，所謂穩住中美關係成了中共的重中之重。因為全世界都在追債索賠，但是中共的算計是只要穩住了中美關係，其他國家的關係都好解決。

選在夏威夷避開人群和媒體

至於會晤地點為何選在夏威夷？夏明表示，現在北京新發地又突然發現了新冠病毒。北京部分地方開始封城，可以看到北京有北京遇到的各種問題，而美國華盛頓也有華盛頓的問題。最近華盛頓被各種抗議人群所包圍。所以對於中國的領導人來說，如果現在進白宮來訪問是非常不合時宜的。如果中國領導人來，我相信由於新冠病毒的原因，還有現在中美貿易和政治上的這些衝突，包括民主人士等等可能會利用各種機會表達對中國的抗議。

所以在這種情況下，對兩國來說，到夏威夷的主要因素就是找一個比較偏遠的地方。比較能夠避開人群，避開各類的危機和衝突。其實這種談判他們更想就是能夠有些秘密地，能夠私下交流一些意見。所以我想他們還是主要是避開人群，同時可能也還想避開媒體的過度的關注。

暫緩香港國安法換取美國延緩制裁

至於雙方的會晤最有可能討論哪些話題？陳破空認為，根據各方顯示的消息，港版國安法可能會做為一個話題。因為現在中共不顧國際反對，也不顧香港人民的意志，悍然通過了港版國安法這個惡法，要砸毀香港的一國兩制。

美國率先採取了行動，國務卿蓬佩奧在中共通過惡法時就宣布，美國會取消對香港的特殊地位、特殊待遇。也就是說，要阻止外資由香港進入中國，還有高科技敏感技術流入香港。美國總統川普也進一步證實了這一點，表示將對香港採取強有力的措施，會使中共難受。

所以，中共可能會提出一個版本，就說他們雖然通過了港版國安法，但是暫時不實施，以換取美國繼續保持對香港的特殊政策，美國會不會答應會是一個問題。因為中共善用障眼法，或者說叫做厚黑學或者說超限戰，就是在自己喘不過氣時，暫時的妥協、暫時的後退，等自己緩過勁來，再來對香港下狠手。美國會不會上這個當很難說。但是，如果美國真的同意的話，中國也必須付出相應的代價。因為美國現在是全方位的在向中共採取措施。

陳破空補充說，選在夏威夷會談，是因為中共要保全一個顏面，因為他們在報紙上已經把蓬佩奧罵得焦頭爛額，給國內宣傳蓬佩奧是人類公敵，因此邀請蓬佩奧去北京訪問不合適，美國政府也不會接受去北京訪問。所以就選了一個中間點。夏威夷一方面是美國國土，可以打動美國政府覺得國務卿可以動身。

另一方面，對中國來說選擇的不是美國首都華盛頓而是夏威夷，有一個非正式會談的架勢，中共還是要保持一個面子。

陳破空說，中共現在實行的明顯是雙重標準。對美國低聲下氣，希望能緩和關係，對澳大利亞卻是窮凶極惡的製裁，甚至澳大利亞總理提出坐下來談，他都不幹。因為中共認為他在經濟上可以壓倒澳大利亞，可以吃得住澳大利亞，恃強凌弱，但對美國人卻是另一副面孔，這就可以看出他的虛偽性和雙重標準。所以中共來談判的目的，還是為了換取自己的喘息之機。美國當然還有其它問題可能會提出，包括留學生和華人的間諜活動，還有網絡上的竊密，包括哪些公司聽命於中共，這些事情都有可能提出來。

美關注中國干預美總統大選

夏明則表示，雙方會觸及的議題還包括，中美外交的一個根本架構問題。因為畢竟川普總統也提出了不惜與中國斷絕外交關係。而且，美國佈署軍隊，在戰略上的各種態勢跟中國就是一種競爭關係，就是一種你如果做任何東西傷害我的利益，我第一時間就要以牙還牙。所以中美關係是不是可能出現更大的危機，全世界都非常關注，尤其是擔心兩國會出現熱戰或者擦槍走火。

另外一個華盛頓關注的是， 美國已經進入總統大選期，我們看到中國表現得非常的活躍， 推特前兩天關閉了十七萬個賬號，很多是虛假的殭屍機器人操縱的，就是來攪水的。所以我相信美國對此也非常關注，到底中國政府在美國大選中試圖扮演什麼角色，或者已經在扮演什麼角色，這恐怕也是蓬佩奧會談的問題。

蓬佩奧是中共繞不過的坎

中共機關報《人民日報》6月14日刊登署名「鐘聲 」的評論文章。標題是〈中美兩國人民友好不可擋 〉。北京是否在釋放有意緩和雙方關係的信號？

對此，陳破空認為，習近平還有王滬寧的極左路線，就是要把對內閉關鎖國，對外強勢，所謂的「戰狼外交 」走到底。但是中共黨內顯然有另一條路線，比如說團派或者說政治老人的開明派，不贊同這個破壞中美關係的做法。習近平有這樣的壓力，因此才要談。《人民日報》發出這篇文章是說給中國老百姓聽，意思就是儘管有這個美國的所謂少數政客在阻撓，但是呢，中美兩國人民還需要交往。

中共早先咒罵蓬佩奧，還有一個企圖就是要通過他的咒罵和攻擊讓蓬佩奧下台，結果美國紋絲不動。中共意識到他一方面不可能干涉美國內政；再一個，蓬佩奧是美方主管外交事務的首要人物，是個繞不過的坎，不得不面對。所以就派一個相對鴿派，相對比較柔性的楊潔篪去跟他談。

習近平做了某種讓步

夏明表示，中國今年已經放棄了對國民生產總值增速的追求，可以預期中國經濟會出現滑鐵盧式的潰敗。這會涉及到跟美國的貿易關係，涉及到中國的大量出口，同時涉及到中國參與國際生產鏈條的分工合作，還會涉及到中國人民幣的穩定。如果中美完全脫鉤的話，美國在交手過程中的一些武器，包括了高科技、輿論和冷戰，還有就是貨幣戰。所以我認為對習近平來說，恐怕他也意識到，如果跟美國對抗下去，他是支付不起這個政治代價的。所以習近平面對國內和黨內的各種壓力，在跟美國的關係上做出了某種讓步。