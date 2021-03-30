從 2月1日起發動政變的緬甸軍政府已經章法大亂，使出無意義的屠殺手段，以為可以將洶湧的民意鎮壓下去。3月27日是他們的軍人節，軍政府的總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）再度警告示威群眾，同時鎮暴部隊開始屠殺人民，甚至衝進民居小巷，任意開槍。據外媒報導，有114名或更多人被擊斃，其中包括一個13歲的小女孩。這血腥的行動震驚世界，西方國家以及日本、紐澳都發出強力譴責這場「大規模屠殺」，並且認為國際該出手干預，停止對緬甸的武器出售及切斷國際資金流入該國。這是遲來的譴責，遲來的救援，整整兩個月，世界眼看著敏昂萊軍政府屠殺緬甸人的維護民主選舉結果的和平示威，沒有對屠夫立即採取斷水斷源（資金和武器）的措施，可恥！可悲！可恨！

軍政府要推翻翁山蘇姬勝選的結果

去年11月緬甸在疫情尚旺之時大選，以翁山蘇姬為首的「民主聯盟」大獲全勝。議會裡分為上院、下院（相當於英國議會的上下兩院）和軍人院三部分，前二者是通過選舉產生，而軍人院是由軍方指定代表，軍人支持一個叫「發展黨」的黨派。大選中，上院和下院也都由民主派贏得多數，親軍人的發展黨只得了極為微弱的選票。軍方頭目見到民主派在議會的絕大優勢，擔心翁山蘇姬會提出修憲，削弱軍方勢力，所以極力指控大選有舞弊行為，不予承認結果。經過複查，並未發現有作票舞弊的情況。如此，軍方乾脆一不做二不休，趁翁山蘇姬還未坐穩議會之時發動政變。2月10日黨勝選的新議會舉行首度會議時，軍方封鎖首都所有的街道，並把民主聯盟領袖翁山蘇姬和總統溫敏帶走。這不是政變，這是綁架，強盜行為。

軍方總司令敏昂萊接著宣布大選舞弊無效，軍方接管國家，行使所有權力，國家進入緊急狀態。隨即電視台、廣播站、網絡和電話也大部分中斷。民眾開始搶購食物、藥品，但一切並未失序。同時，人民開始和平的示威抗議活動，數週以來綿綿不絕，雖然軍人開槍鎮壓，殘酷毆打槍殺平民，但是勇敢的緬甸人在全國40多個城市，甚至在鄉鎮，都發起了示威行動，軍人不斷開槍殺人，但是人民極為英勇，並未退縮，令人想起香港人歷時一年多的抗議，也回顧1989天安門，北京市人民上街堵軍車，跟軍人辯論的景象。幾週下來，在緬甸軍政府鎮壓下死亡的人數已經超過400，其中包括婦女、兒童，人民勇敢地以血肉之軀築起長城，血濺鄉土，至為悲壯。



2021年1月12日，國務委員兼外長王毅（左）在內比都會見緬甸國防軍總司令敏昂萊（右）。圖／擷自新華社

緬甸是「一帶一路」上的一塊風水寶地

西方國家已經考慮要出兵緬甸進行軍事干預，也請中國出面與軍政府旋斡。聯合國出兵是大事，壓制了軍政府，下一步又如何？長年駐軍在那裡嗎？別弄出一個亞洲的敘利亞來，受罪的還是老百姓。中國其實派兵制止不是不可能，但是中共向來很少或幾乎不這樣出兵海外。何況北京和緬甸軍方及翁山蘇姬兩方都有不易縷清的關係。翁山蘇姬是走務實路線的，她跟中國友善，但不願當傀儡。畢竟從她的家世，所受的教育來看，她不願跟民主的西方國家交惡。但是近年來因「羅興亞人」問題，西方國家對她十分失望。她足夠聰明，要走的是「中間道路」，兩邊（中國、西方）逢迎，若可能，通過議會把軍政府的權力削弱。

中緬毗鄰，中國是強鄰，從地緣政治上看，緬甸的經濟和戰略地位至關重要。2013年中國推出的「一帶一路」項目，緬甸是其中重要的一環。它是印度、孟加拉、東南亞與中國之間的貿易樞紐，還瀕臨印度洋，真是一塊風水寶地。拿「中緬經濟走廊」來說，中國要從昆明出發往西南拓展，垂直下去到仰光，偏西則達皎漂（Kyauk Phyu）深水港。從皎漂港可以繞開美國控制的麻六甲海峽，直接將中東來的石油從皎漂港上岸，走中緬油氣管道直接運往中國，這是絕妙好計。中國要在經濟走廊上興建多條新道路和鐵路（比如曼德勒—雲南間的高鐵）。然而原來計畫投資73億美元，卻因翁山蘇姬受到西方壓力，再加上新冠疫情的打擊，緬甸的經濟大滑坡，根本無力承受這樣的大項目，也就是說要完全依賴負債維持，因此整個建設宏圖大幅縮水，原來計畫中的10個港口停泊位減至2個，令中國望洋興嘆，扼腕不已。

中緬合作已經建立了7座水電站，「密松水電站」是其中一個項目，該站建成後，90%的發電量都會供應中國。密松從2009年12月開工，但是不久之後工程受到一支名為克欽獨立軍（Kachin Independence Army）的干預阻撓，這克欽族是緬甸北部的族裔，他們半世紀以來就傾向於獨立，成立了這個軍事力量，人數不過3萬左右，但是他們發動人們反對密松水電站的建立，稱這是破壞生態的工程。這支軍隊從2011年起持續在滇緬邊境與政府軍開戰，水電站的建設只能停擺。中緬之間雖已有建站的協議，這是翁山蘇姬上台之前簽訂的，她個人反對此項目，雙方一再談判沒有進展。

「悶聲發大財」才是「硬道理」

緬甸之於中國野心勃勃的世紀宏圖「一帶一路」，有著關鍵性的作用。北京也知道軍政府的野蠻屠殺會喪失人心，引發眾怒，並不希望局勢惡化。何況軍政府對北京也未必言聽計從，上述的幾個大基建項目，軍政府的態度也並非一邊倒地偏向中國，他們也不願自己國家淪為「經濟殖民地」，仰人鼻息，但是如果真要奪權政變，沒有中國的（幕後）肯首是做不到的。敏昂萊能堅持這麼久，現在又對抗議民眾下如此的狠手，背後沒有人撐腰，諒他沒這個膽子。再看看翁山蘇姬，她1990年就已經為民主聯盟贏得大選，但被軍政府軟禁長達15年，這期間她成為世界民主異議人士的英雄象徵，曾獲得沙哈諾夫獎、諾貝爾和平獎，是萬人仰慕的巾幗。直到2010年底獲釋，她接下來如走馬燈一般不斷爬升到緬甸政府的最高職位，擔任過外交部長、教育部長和能源部長，出任國務資政，事實上被人們視為緬甸的實際領袖。習近平政府願意跟這樣一個跟歐美自由文明淵源深厚的人攜手，還是跟聽話而且受制於己的軍頭合作，應當不難判斷吧。只是老共經過天安門的教訓（雖然它還不承認自己犯下的罪行，「光偉正」的黨永遠不承認自己犯的錯，造的孽），它不會一味鼓勵軍政府用槍砲殺人，老共最善於用軟刀子對付一切反對力量和個人，也許習大大會暗地裡對緬甸的軍頭私相授受，讓他們體面收場，告訴他們，踩在屍體上照樣可以建鐵路，修電站，「悶聲發大財」才是「硬道理」，血流成河的土方法已經不適用於21世紀了。我們且拭目以待，看近期緬甸的悲劇如何落幕。



翁山蘇姬（右2）1990年就已經為民主聯盟贏得大選，但被軍政府軟禁長達15年，這期間她成為世界民主異議人士的英雄象徵，也被人們視為緬甸的實際領袖。。圖／擷自PBS影片