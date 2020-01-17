內政部今（17）日表示，水電及天然瓦斯管線屬於成屋的一部分，總價款應包含相關管線費用，建商不得再向買方額外收費。圖／民報資料照

近日有民眾反映，部分建商銷售成屋時，向買方另外收取水電或瓦斯管線費用；對此，內政部今（17）日表示，這已侵害到消費者權益，水電及天然瓦斯管線屬於成屋的一部分，總價款應包含相關管線費用，建商不得再向買方額外收費，民眾若遇到這種情形，可向消保官提出申訴。

內政部表示，成屋依規定配置有自來水、電力、天然瓦斯設備者，在興建過程中，便應依設備圖說施工及埋設相關管線，以取得建築使用執照，接通水、電、天然瓦斯。

此外，依據成屋買賣定型化契約應記載事項規定，買賣標的物的水電費及瓦斯費，在交屋前由賣方負責繳納，交屋後由買方繳納，此規範是以水、電、瓦斯配管已接通可使用狀態為前提，故成屋銷售的總價款，應已包含相關管線費用，建商不得再向消費者另行收取。

內政部指出，目前建商銷售成屋時，因水電及天然瓦斯管線費用均能明確估算，多數均已計入成屋交易總價款，僅少部分建商仍沿用過去預售屋交易模式，另行收取相關管線費用。

內政部強調，少數建商在成屋買賣契約書記載「水、電、瓦斯管線費用須由買方另行負擔」，已危害到交易秩序，侵害消費者權益，日前已請各縣市政府加強查處，以維護民眾權益，並提醒消費者，遇有購屋消費爭議時，可向各地方政府消費者服務中心或消費者保護官申訴，以保障自身權益。