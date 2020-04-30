香港民主黨創黨主席李柱銘星期二在香港民主委員會（HKDC）的線上研討會上表示，他對於自己被捕早有預期，警方的行動顯示政府已改變策略，今後將以「鐵腕」治理香港。圖/取自李柱銘臉書

香港警方4月18日以涉嫌參與或組織未經批准的集會為由，逮捕包括民主黨創黨主席李柱銘在內的15名民主派人士。李柱銘本週在華盛頓港人團體「香港民主委員會」舉行的線上研討會上說，他很高興因為他的被捕，再次喚起國際對香港現況的關注。

李柱銘星期二在香港民主委員會（HKDC）的線上研討會上表示，他對於自己被捕早有預期，警方的行動顯示政府已改變策略，今後將以「鐵腕」治理香港。

他說，被捕令他感到釋懷，得以加入因爭取民主被捕的諸多人士的行列，同為正義而戰。

李柱銘說：「我很高興因為我們被逮捕和起訴，讓香港再次回到國外朋友的政治視野當中。我要你們審視香港，不要只是稍作思考。釋放或不起訴我們並不重要。我追求的是中國遵守和英國政府的聯合聲明中的舊有承諾。唯有如此，香港才有未來。否則，我們當中一些人被釋放無濟於事。」

李柱銘說，全球正處於對抗新冠病毒的特殊時期，中國若能兌現對香港的承諾，會釋放出很好的信號，國際社會將認為中國領導人是可以信任與合作的。

美國國會及行政當局中國委員會主席麥戈文(Jim McGovern)在會上表示，中國和香港政府在新冠病毒肆虐之際，抓捕民主派人士並持續破壞香港自治的行為令人髮指。

他說，美國國會將敦促川普政府採取行動，切實實行《香港人權與民主法案》。香港的未來對美國和國際社會至關重要，決不可讓香港人權自由繼續受到損害。

麥戈文說：「重要的是，美國國會和美國政府必須向北京政府明確表示，打壓人權保衛者要付出代價。香港正在發生的事情令人震驚，全世界都在關注。如果美國在乎人權，我們應該大聲疾呼，為人權執法。我們需要以行動配合我們堅定的言辭，這正是我們通過《香港人權與民主法案》的重點。」

同樣在4月18號被捕的前立法會議員何秀蘭和工黨副主席李卓人在會上表達了他們的擔憂。

何秀蘭說：「這表明北京政府不再容忍言論自由，也不再容忍異議人士和反對派的聲音。於是他們走到了台前，試圖拉緊繩子控制林鄭月娥和我們的警察，採取所有這些行動。 」

李卓人說：「北京這麼做是想告訴香港人，即使像李柱銘這樣的人，也不會安全或被排除在被捕之外，因為他們想利用恐懼感治理香港。」

李卓人說，被捕的15人當中，許多人曾來訪美國，因而被中國當局視為有和外國政府勾結的意圖。

他還表示，這次新冠疫情的出現，特別是吹哨人李文亮逝世後，許多中國民眾的想法出現變化。

李卓人說：「中國民眾也對這種欺瞞人民、壓制真相的專制政權感到憤怒。所以，這點能將我們鏈接在一起。世界與香港站在一起的同時，也要審視中國正在發生的事情。削弱中國的專制統治將有助於香港，因為一旦他們不再那麼獨裁，我們爭取普選的希望就更大。」