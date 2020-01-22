川普有備而來，打了一場他想要打的戰，而且打得穩、準、狠。反觀習近平卻是自不量力，只靠人民義和團似的無理頭抗爭，當然毫無招架能力，最後只好認賠賣出。圖／白宮Flickr（資料照）

1月15日川普總統與中國副總理劉鶴，在白宮簽署美中第一階段貿易協議，結束了美中雙方周旋近兩年的貿易衝突。源起2018年3月22日，川普在簽署年度貿易備忘錄時，指責中國偷竊美國智慧財產權和商業秘密，要求美國貿易代表依據1974年貿易法第301條款，對從中國進口高達600億美元的商品徵收關稅，拉開了美中貿易戰的攻防。

2018年7月6日美國啟動，對價值340億美元中國輸美商品，徵收25%的額外關稅；中國商務部於同日作出反制，對價值340億美元的美國輸中商品，徵收25%的額外關稅。2019年8月24日中國宣布停購美農產品，對約750億美元美國商品加徵10%或5%關稅、對美國汽車及其零部件恢復加徵關稅；美國在次日，也增加之前加徵的3000億美元中國貨品的稅率至15%，以及目前的2500億中國貨品，加徵的25%關稅至30%作為反制，但其後被擱置。

你來我往、一連串貿易攻防，因中國錯估情勢率性採取全面抗衡川普，引發川普團隊嚴厲反擊，導致中國遭受前所未有的打擊，百業蕭條、民不聊生、哀鴻遍野。畢竟美中之間存在巨額貿易逆差，2018年$4190億、2019年$3530億，習近平還要玩下去嗎？去年中國社會從房地產、互聯網、影視娛樂、加工出口、製造等幾乎是各行各業，都飽受寒冬摧殘肆虐，幾近一蹶不振。

這份厚達96頁、美中第一階段貿易協議內容，主要是要求中國做出種種付出，「中國應該China shall」一詞出現82次，遵守一系列承諾和規則，美國則視中國表現考慮是否減免關稅和懲罰。歸納起來它包含七大領域：保護智慧財產權、結束強制技術轉移、增購美國農產品、移除對美國金融服務的限制、結束匯率操縱、重新平衡美中貿易關係、有效的爭端解決機制。具體地說，中國承諾兩年內在2017年購買額的基礎上，額外購買2000億美元美國商品，包括520億美元能源、780億美元製造業商品、320億美元農產品和380億美元服務。中國還同意加強知識產權保護，改善打擊網路侵權、盜版和假冒商品的刑事和民事程序，結束迫使外企技術轉讓給中國公司，同意在2020年4月1日前，取消對證券公司、保險公司、期貨公司和基金管理公司的外資股權上限，允許美國金融公司擁有100%的股權等。

最惠國待遇讓中國大賺美國人的錢

中國自鄧小平於1978年12月18日宣佈改革開放後，社會土法煉鋼、全民努力生產，經濟終於突飛猛進，尤其是2000年9月份，柯林頓簽署了美國國會通過，給予中國永久正常貿易關係法案，那困擾中美關係長達10年之久的美國國會年度審議，給予中國貿易最惠國待遇議題終於告一段落。憑藉這一特殊的禮遇，讓中國每年從美國賺進了大把大把鈔票，早已擠身世界經濟大國，但卻得意忘形，要推一帶一路統領世界，忘了經濟社會應該遵守的基本法制精神，嚴防抄襲山寨假冒，與保護智慧產權。

有道是：由簡入奢易、由奢返簡難。當年中國社會人民普遍貧窮，咬緊牙關什麼苦日子都熬得過去；但現在人民已過了一段溫飽的日子，卻要突然遭遇經濟寒冬來襲，就怕人民日子就要撐不下去了。有人怪罪劉鶴，不該去簽這份喪權辱國、所謂的新版「馬關條約」，而嘲諷他為「劉鴻章」。其實中國早已得知，如果當前不簽約，將面對更加嚴厲和恐怖的綜合打擊。留得青山在、不怕沒材燒；走到這個地步，只好再次發揮紅軍、十萬五千里長征的革命精神，只能無條件接受協議、簽下去。

其實，批評者根本就言過其詞，因馬關條約是割地賠款，把台灣澎湖完整主權，永久割讓給日本，而台灣也自1895年起，與中國田無溝、水不流，毫無從屬關係。而這份貿易協定，既無割地、也沒賠款，它只要求中國從今而後，遵守國際社會自由貿易的承諾規則。川普只是想把中國經濟政策，全面納入美國法制系統框架，讓美國可以掌控中國經濟政策，實施不間斷的各方面法治化精確打擊。希望能因此，徹底遏止長期來中國偷盜搶騙智慧財產權、假冒偽劣產品生產銷售，而賺取暴利的惡行；阻止中國要求，強制技術轉讓的霸道；嚴格控管國際金融秩序、杜絕洗錢，以防國際金融失控，防範中國社會因經濟蕭條，而引發的社會動盪與崩潰。

綜觀這場貿易戰，是國營企業與民營企業，在民主經濟市場的對決。川普是有備而來，打了一場他想要打的戰，而且打得穩、準、狠。反觀習近平卻是自不量力，只靠人民義和團似的無理頭抗爭，當然毫無招架能力，最後只好認賠賣出、自取其辱。回顧歷史，經濟崩盤，往往就是帝國瓦解的前兆。1991年蘇聯解體殷鑑不遠，習近平是聰明人，痛定思痛，好好把握、在因美國總統大選而貿易休戰期間，養精蓄銳、端正信守承諾、奉行遵守國際貿易規則，或許有機會在貿易戰第二回合交出中國夢好成績；當然也有可能導致，習大帝國崩盤、瓦解，從此走入歷史。