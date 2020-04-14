民報以「平民的報紙」自許，一路走來坎坷辛酸，但也是光榮的印記，無忝於接續蔣渭水先輩們為台為民之喉舌精神。圖為前總統李登輝在2014.5.1祝賀《民報》創刊。圖／民報資料照

電子媒體《民報》創刋六年了！這令我這個新聞老兵不敢相信，卻又不得不信，說一句公道話：實在不容易！

一路走來，這個「先天不良丶後天失調」的電子媒體，走得跌跌撞撞，但可以先總歸一個定位一台灣最純粹本土的報紙，不過，正由於如此，它雖是中共紅色政權勢力的絕緣體，卻時常有沒頭沒腦的紅漆潑得滿身都是，廉價的紅帽子，從來不少見，台灣話有一句：「白白布染成黑」，正是這樣的寫照，無恥之尤的血滴子，鍵盤敲一敲，就把堅守台灣本土價值的《民報》，送上了絞刑台。仔細推敲，如果是來自五毛賤手，也就罷了，偏偏不全是，有些居然是號稱追求自由民主的網軍信徒，所做所為的含血噴人，那才令人心寒。

不錯，政治是複雜的，也是現實的，但為了權位，無所不用其極的造謠丶誣蔑丶祭血滴子，來對付堅守原則但「不順從」的友軍，對欲吞併的真正敵人，卻是卑躬曲膝，反差未免太大！「柿子挑軟的揑」，正是確確實實的寫照，幸好，《民報》秉持的以台灣人民為念之堅持，一息尚存，永矢弗諼。

六年了，就像一眨眼，但也留下千言萬語，尤其太陽花占領立法院實景的前一段時空，是靠《民報》一台iPad向外界和國際實況轉播，所立下的汗馬功勞，否則鎮暴警察早就衝進立法院會場實施「鎮暴」了，台灣的歷史很可能因此改寫，還有2016年的綠色大勝完全執政嗎？（此台iPad中硏院也曾展出，做為歷史的見證）

回到文首，所謂「先天不良，後天失調」，是寫實，而非卸責，早年戒嚴時期有句話：「要害一個人，就鼓勵他辦雜誌」，「黨外雜誌」固然風起雲湧，畢竟有《自由時代》刋登台灣國憲法，導致鄭南榕和詹益樺的鳳凰浴火，《美麗島週刋》更是高雄美麗島事件的嚆矢。開放報禁後，以往獨享報禁紅利的報紙，大部分成為燒錢坑，連國民黨的《中央日報》和《中華日報》，也走入了歷史。曾經執台灣報紙發行牛耳的《中國時報》，從印行最高峰一百萬份，跌落至目前十萬份不到，《聯合報》亦大同小異，令人怵目驚心，尤其手機和電腦世代的到來，平面紙本報紙，更受大幅替代，成為「黃昏產業」。

群而不黨 不被權勢摸頭

《民報》就是在此青黃不接的尶尬時刻，由於社會責任的驅使，沒有算計地介入了社會變遷的轉折，創辦人陳永興醫師和他一些志同道合的伙伴們，在沒有財團做後盾的情形下，以「平民的報紙」為宗旨，利用二五添作十的一些資金，義無反顧的開啓電子報形式的《民報》的確發揮了為民喉舌的媒體功能。但是對外，做為以台灣優先的本土質報，自然而然的堅決反赤色中共政權的滲透謀台各種作為，對內則秉社會道德良知報導批判時事，群而不黨，不被權勢所摸頭及盲目順從，其結果導致了「內外夾攻」的必然之勢，更由於資金的有出無入，戔戔之數每況愈下，幾年下來，無可避免的陷於財務困窘的當然困境，於是滿五年之時，屬於公司組織的《民報》清算結束，剩餘款項捐給「民報文化藝術基金會」，縮小規模繼續接辦，但其中因報導批判某當權者勢力，立即招來「紅色資金」接辦的血滴子的獵巫，這真是當今世代最大的笑話，同樣的邏輯，若要說《民報》被赤化，那就絕對可相對比喻習包子，是民主自由陣容的急先鋒！

如上，是《民報》自許為「平民的報紙」一路走來的坎坷辛酸，但也是光榮的印記，無忝於接續蔣渭水先輩們為台為民之喉舌精神，無畏於權勢的壓迫霸凌，依然昂然䇄立，不卑不亢，不舔不賣，時值創刋六年，以《民報》小兵的立場，回憶記錄《民報》創立以來的風片雨絲，古言語：「疾風知勁草」，《民報》當以此自勉之，而放諸四海，人心和歷史自有公斷，非跳樑小丑或五毛之流者，躲在鍵盤後的汙蔑所能定格的。