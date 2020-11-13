台灣社會正在爭論，言論自由底下，親中的中天電視是否必須下架的時候，美國的左派媒體以及被紅色金錢收買的右派媒體，正在上演一場保護拜登的「造王」戲碼。

川普展開司法反擊

川普陣營展開司法訴訟之後，11月10日，美國RCP官網上悄悄移除拜登的選票，回到259票，顯示拜登還沒跨過270門檻，喬治亞和密西根兩州也同意重啟手工驗票，這下子，有戲可看了。

大選當天率先宣布拜登當選的是「美聯社」，現在真的很尷尬，美聯社是國家通訊社，拿政府的薪水，卻迫不及待反川普，立場很奇怪，照理說，美聯社過去大選都會遵守「聯邦選舉委員會」的信號，才跟進，這一次未免跑太快，美聯社一發稿，其他媒體跟進，如今證明美聯社宣布太快、太急，企圖以生米煮成熟飯的技巧，「先喊先贏」策略，昭然若揭，這裡面的幕後陰謀，也隨著時間推移顯示出來。

目前最大的問題出現在賓州，另外五個爭議搖擺州問題也不小，美國司法部長巴爾已經批准對這些爭議的州政府進行司法調查，川普的律師說：「民主黨黨機器和左派媒體以及反川的商人分進合擊，陰謀推動這一次利用選舉的政變，拉下川普」，越來越多的證據顯示，背後的影武者已經呼之欲出，賓州傳出對推特和臉書執行長提起訴訟，祖克柏和杜席脫不了關係，因為這兩位老兄在賓州撒大錢，協助民主黨計票。

蓬佩奧11日受訪時表示，美國和中共的帳還沒有算完，並且表示美國將進入第二屆川普政府，語氣信心滿滿，儘管翻盤的可能性理論上並不高，除非真的拿到民主黨官僚操弄選舉的證據，問題是，這種證據最難取得，川普律師團目前掌握一千多人，願意出庭為他們親眼目擊的怪現象做證，新澤西州一名選民說，「他看到十幾票箱被卡車送走，到另一個地方開票計票」，賓州也出現一萬多位死者出來投票，至於其他計票軟件故障，把選票登錄錯誤，等等消息也讓人心寒，直呼美國民主搞到這種地步，到底怎麼了？

有人認為川普過去得罪媒體太多，所以遭到媒體反撲，這是川普活該，問題是，如此重要的選舉，關係國家未來，媒體有責任和道德，拋棄過去對川普的成見，就以投票後，川普發表談話，中途被三大電視台切除，這個方法不只不遵守新聞道德，如果說，此舉後面沒有操盤者，實在很難相信，就算川普的談話指控缺乏證據，媒體可以讓川普說完，再下註解，這是比較正常的新聞處理，也是對元首起碼的尊重，反而對拜登一路開綠燈禮遇有加，選前，故意不報導拜登家族醜聞，這是選擇性多過新聞道德，因此，這一次大選一開始就已經被設定，這是一場所謂自由左派媒體，對川普的大教訓。



2020.11.12美國民調整合網站顯示的開票結果，拜登僅以259票領先川普的217票。圖／擷自美國民調整合網站

美國左媒操弄選舉

操弄一場不公正的選舉，本身就是一場政變，發生在白俄羅斯的選舉不公，才剛剛落幕，白俄羅斯還算是民主制度的初學者，如今這種操弄，可以在美國這樣的國家發生，那不只是令人遺憾了，一位移民美國的華人在受訪時說：「移民美國的因素是羨慕美國的民主自由，如果選舉可以被操弄，未來也不會去投票了」。

美國並沒有經驗過被紅色媒體顛覆的歷史，但是，看在台灣國民黨眼裡，就特別深刻了，國共內戰期間，如果不是因為中國的媒體一面倒，向當年的毛澤東中共傾斜，替中共說好話，擔任統戰先鋒，痛罵國民黨，今天，國民黨政府不需要跑路到台灣，毛澤東相信文字勝過槍砲，用文字洗腦可以把敵人拉過來，變成你的幫手，然後驅使這些人打過去，這就是「拉過來打過去」的統戰理論實踐。

美國大選之前，川普已經看到紅色媒體危害，把十幾個媒體宣告為「外國代理人」，特別打擊抖音和微信，紅色滲透美國的媒體，看到川普執政以來，危險逐漸逼近，所以利用大選操兵，聚集力量進行大反攻，這一次美國大選，我們看到媒體，金融大款，以及民主黨政客全面握手合作，顛覆美國的故事正在上演，說這是一場政變，剛好而已。



美國大選之前，川普已經看到紅色媒體危害，把十幾個媒體宣告為「外國代理人」，特別打擊抖音和微信。示意圖／圖／擷自白宮flickr，Pixabay，民報合成