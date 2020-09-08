9月6日本來是香港立法會選舉投票日，因為當局知道這次選舉他們必然大敗，所以藉口防疫將選舉推遲至少一年。無恥的共產黨既然可以撕毀中英協議，然後用港版國安法鎮壓香港的不同聲音，還有什麼事情做不出來？因此香港民眾以反對延期選舉與反對香港國安法為目標，不顧警方反對，發動「和勇九龍大遊行」。「和」是和平理性非暴力，「勇」是勇武，亦即溫和派與激進派團結合作的遊行。

與過去遊行比較，這次相當溫和，沒有嚴重暴力衝突，參加的人也不多，然而警方的鎮壓卻毫不手軟。事先在遊行兩端佈置重兵，然後運用共軍最喜歡的穿插分割戰術很快控制了場面，並且逮捕了近300人！以比例來說，大過過去任何一次。

這300人即使大部分不被判刑，他們的所有個人資料也被警方掌握，此後他們的所有行動就受到嚴密監控。這應該是大逮捕的目的。

紅色恐怖威懾民運人士

除了遊行，最近警方也以國安法為名逮捕了一些人，實際上是在追溯清算過去的行為。目的也是製造紅色恐怖，達到威懾的目的。

打從去年反送中開始以來，香港人進行了轟轟烈烈的抗爭運動，舉世矚目。寫下了香港的另一個歷史；但是不能否認，也損失了大批年輕生力軍，數千人被捕，削弱了抗爭的力量，尤其是勇武的力量。為了鬥爭能夠長久進行，香港的抗爭力量一定要檢討抗爭的形式與方法，運用多種方法，盡量保存自己的有生力量，以邊更有效的抗爭。

毋庸諱言，中共是以全國的力量來對付香港的抗爭，香港民眾不能用硬拼的方式與中共對決。目前能與中共硬拼的，全球只有美國。即使如此，美國還是運用各種方式，分階段來削弱與打擊中共。因此香港也更應該如此。尤其中共在香港還是「地下黨」，香港人也必須用地下的形式與之鬥爭，要靈活機動而不要與中共打陣地戰，才能既保存自己的實力，也能達到打擊中共的目的。為此必須學習與創造新的鬥爭方式。



中共是以全國的力量來對付香港的抗爭，香港民眾不能用硬拼的方式與中共對決。圖／擷自立場新聞

和勇兩派必須分進合擊

這點，當年中共在同國民黨鬥爭時，積累了許多經驗與教訓。香港人要學習這些，學會如何將秘密鬥爭與公開鬥爭結合起來，非法鬥爭與合法鬥爭結合起來。例如是否要參與被延期的立法會，和勇兩派必須團結合作，分進合擊，例如前眾志的黃之鋒與羅冠聰那樣。在抗議選舉延期的同時，應該留下部分力量在立法會內，利用這個平台發聲，表達訴求，維持與民眾溝通的管道，也向國際社會喊話，並且負有聲援保護勇武派的責任。勇武派則是以秘密鬥爭的方式，擴大組織，壯大力量，尋找機會打擊自己對手。

香港真正要能夠翻身，必須等到美中鬥爭的進一步激化，然後進行配合。西藏民眾流亡了60多年，現在終於與印度軍隊合作，打回老家去。這是幾代的事情啊。我相信香港不用這樣長時間。因為習近平的瘋狂，顯示死期的將近。習近平共產黨已經瘋了，我們更需要冷靜理性的來對付瘋子。

我建議香港的朋友們，好好看《毛澤東選集》第三卷中的一篇附件《關於若干歷史問題的決議》。它寫於1945年中共「七大」前夕，總結了以前的左右傾錯誤，此後4年，中共就奪取了全國政權。其中尤其是白區工作的路線，很值得目前香港城市地下工作的參考。這樣才能以其人之道還治其人之身。