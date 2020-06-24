作者認為民進黨政策會研究員趙秀琳小姐所撰寫的〈民進黨支持國民法官制的原因〉一文中「陪審沒有判決書，也不能上訴」的說法，如果不是無知，不然就是公然撒謊。示意圖／Pixabay

一、民進黨政策會沒有專業知識？還是故意說謊？

在6月19日之自由廣場中，民進黨政策會研究員趙秀琳小姐所撰寫的〈民進黨支持國民法官制的原因〉一文中，有些敘述與專業不合，例如該文中謂：「民進黨支持國民法官制的原因，是認為陪審在台灣行不通，陪審沒有判決書，也不能上訴，這對台灣社會及人民是很難接受」；這句話中的「陪審沒有判決書，也不能上訴」，是非常錯誤的寫法，是公然的說謊。趙小姐在這篇文章中說：「國民法官制度在第九屆就已多次進行深入、精闢的制度研擬及討論，除委員會的討論及審查，並召開公聽會聽取各方意見，最後只因屆期不連續未完成立法，如今該案已在委員會審查完畢，讓最後的二、三讀在臨時會中一氣呵成並無不妥。」從這個描述中，作者似乎可以猜測說：在對於國民法官制召集公聽會時，一定會有人提到陪審制的制度內容與優缺點，如果說沒有提到陪審制度的內容，那麼這個公聽會，可能是一言堂的公聽會，只是為國民法官制背書的公聽會；如果有提到，對於《陪審就被告有罪或無罪所做之裁決（verdict）是否能上訴》這麼重大的議題一定會提到。因此，趙小姐說：「陪審沒有判決書，也不能上訴」的說法，如果不是無知，不然就是公然撒謊。

二、對於《經陪審審理做裁決的判決》當然可以上訴

各位都知道陪審制由來於英美法，但是英美的司法制度與國內的司法制度不太一樣，所以因為國家不同的時候，其上訴制度會有所不同，因此，作者以英國為例加以說明。在刑事方面，英國把犯罪分成「簡式犯罪」（相當於所謂的「輕罪」）與「正式起訴犯罪」（相當於所謂的「重罪」），簡式犯罪是由素人為主所組成的「治安法院」來審判（沒有附上陪審），而正式起訴犯罪是由「刑事法院」來審判沒（有附上陪審），在治安法院與刑事法院所做的有罪判決當然可以上訴，但是如果是無罪判決，則提起公訴這一邊不能提起上訴。如果用國內的話來說，就是陪審團判我無罪，檢察官就不能上訴。

因此，民進黨的趙小姐說「陪審沒有判決書，也不能上訴」是個大錯誤，如果知道而故意這麼說，那就是大欺騙。

三、複雜的上訴制度

（一）「事實問題」與「法律問題」之區分

只不過，英美法的上訴制度與國內的上訴制度不太一樣，其複雜的程度，如果非專攻英美法者恐怕難以了解。那麼，就請各位讀者稍微忍耐繼續讀下去吧！

於英美的刑事訴訟當中，經陪審判決有罪的當事人當然可以上訴一次。只不過，英美的法院對於陪審團所做的事實認定比較尊重。因此，其上訴，常會把「事實問題」與「法律問題」分開。那麼，什麼是「事實問題」？什麼是「法律問題」呢？舉例來說，某甲是否殺人是「事實問題」，而某甲是殺人或是傷害而過失致死呢？則是「法律問題」。但是「事實問題」與「法律問題」之區分並不是那麼簡單，讀者先有簡單的概念即可。

（二）英國的刑事上訴

（1）法律問題當然可以上訴

國內當事人由地方法院向高等法院提出上訴時，高等法院可以對案件重新審理，不論是「事實問題」或「法律問題」；但是在英美法國家，由於採取陪審審理的緣故，所以對於事實問題的上訴原則上是不被允許的，被允許的是對於法律問題可以上訴。舉例來說，在刑事法院被判有罪，其法律問題當然可以上訴，至於事實問題可否上訴？此時，如果要就事實問題提出上訴，必須要有刑事法院給予許可，或上訴法院給與許可。

（2）能夠上訴的範圍是否太小了呢？

透過上面的說明，大家或許會覺得上訴的範圍是否太小，其實這是制度上不同的緣故。在英國，成為上訴的「法律問題」，其範圍比國內的「法律問題」更加廣範。舉例來說，在英國，High Court（高等法院） 的判決可以上訴至Court of Appeal（上訴法院），這個上訴只能以法律問題上的錯誤為理由提起之。因為使用陪審，而事實的認定是陪審的責任，至於：在採用陪審審理時，是否應由陪審來做裁決（verdict）呢？是否沒有可以推翻陪審所做的裁決之理由呢？這些問題是應由法官來做判斷的，而法官做這些判斷是否適當呢？這是被當做「法律問題」加以對待、處理的。換句話說，在國內被當作「事實問題」加以處理的若干問題，在英國會被當作「法律問題」來處理。

（3）上訴原則上是一次，但理論上可能會出現3次上訴

至於對第二審的判決，國內可以上訴至最高法院，但限於就「法律問題」提起上訴。那麼，在英國，對第二審的判決可否再上訴呢？原則上雖然是不可以，但是對於第二次的上訴，英美所採取的制度是：如果要提出第二次的上訴，這是需要法院透過裁量給予許可的。不過，美國和英國不同的是：透過裁量給予許可者並不是原審法院，而是接受上訴的法院。

因此，如果判決是具有重要性的法律問題時，是可能由第三審法院進行審理的，而且在理論上，因為英美法的法院制度與國內不同，其上訴是可能到第四審的。從這個觀點來看，英美的上訴制度之保護可說高於國內的上訴制度，而英美的檢察官、法官所為之起訴與審判，如果與國內的檢察官、法官相比，其素質與受信賴的程度是高非常多的。

四、民進黨在急什麼？

從趙小姐的文章中，可以看出民進黨急著想讓國民法官制通過。其實依我個人長期的觀察，司法最大的問題是：

（1）經國家考試的法官沒有社會經驗，容易產生威權的性格，尤其在既有司法官僚的培訓之下，很難跳脫黨國思維，

（2）從律師甄選出來的法官，在現行的甄選制度之下，容易受到司法院長的操控，

（3）民進黨內的最大派系想要掌控情治單位、檢察官與法官。

我很懷疑小英是否真正的掌握司法的問題，她不像馬基維利所描述的君主一般，有能力去掌握各種情況與意見，然後再去做最後的決策，我猜她對司法問題大概只聽一面之詞，她留學過英美，居然對英美的陪審制度並不是很理解，這是我很訝異的地方。

希望民進黨能徹底對陪審制加以理解，不要以訛傳訛。民進黨想要推國民法官制，應當在與陪審制的正確對比下提出比較，才會有說服力。