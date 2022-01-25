「一個自由媒體聯盟」最新公佈每月遭到危險的記者，第一名是香港《蘋果日報》創始人黎智英（左上）和2020年5月以來被監禁的律師記者張展（右）。示意圖／擷自網路，民報合成

媒體權利團體在北京冬奧會前呼籲各界關注中國監禁記者的記錄。

由30 多家媒體機構和權利團體組成的「一個自由媒體聯盟」（One Free Press Coalition）最新公佈每月遭到危險的記者排名時把前十名全部列為被中國或香港監禁的記者。

第一名是香港現在已經關閉的親民主《蘋果日報》創始人黎智英和通過YouTube 在武漢報導疫情並在2020年5月以來被監禁的律師記者張展。

設在紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的數據顯示，中國連續三年都是監禁記者的頭號國家。截止2021年12月，至少有50名記者因工作被監禁，包括數名因報導疫情而被監禁的記者。

保護記者委員會亞洲計劃協調員巴特勒（Steven Butler）說，「國際奧委會是否在這種環境中感覺你能夠舉辦自由和開放的奧運會，讓運動員們能夠競爭並慶祝奧運理想？」

巴特勒對美國之音說，北京2008年舉辦奧運時，「中國做出了很多沒有兌現的承諾，」「為了奧林匹克運動，（國際奧委會）應該對前往像中國的地方十分小心。」

美國、英國、加拿大等國宣布外交抵制北京冬奧，因為北京的人權記錄。中國回應說，美國應該「停止將體育政治化」。

國際奧委會公關組在給美國之音的電郵中說，奧委會「承認並維護莊嚴載入《奧林匹克憲章》的基本原則及其道德規範中的人權。」

電郵同時說，「國際奧委會既沒有授權也沒有能力去改變一個主權國家的法律或政治制度。」

電郵說，國際奧委會正努力推動人權工作，並與每個奧運會的組委會就勞工條件、多元化、環境、媒體報導和抗議權利等議題進行密切合作。

電郵說，「針對這些義務，基於我們從北京2022（奧運）所看到的所有東西，我們此刻沒有理由懷疑他們的落實。」

電郵又說，「鑑於奧運會的多元化參與，國際奧委會必須在所有全球政治議題上保持中立。」

國際權益組織發現，疫情在全球範圍內加大了政府對信息的控制，中國也不是因批評報導而監禁記者的唯一國家。但病毒在狹小空間裡具有高度的傳播力，讓因敢言被監禁的人面臨更大的危險。

張展等記者的健康不好，尤其面臨危險。

今年38歲的張展獲得過無國界記者頒發的新聞勇敢獎。她在獄中絕食後健康惡化，並在8月份住了11天醫院。

儘管家人說還有健康問題，張展還是回到了監獄。人權組織說，她在獄中缺乏醫護或營養。

張展的哥哥張舉說，張展的體重降到不到40公斤。

張舉11月份對美國之音說，「因此8月份時醫生便告訴我，她如果繼續絕食會有生命危險，」「獄方強迫鼻飼灌食。」

美國國務院和筆會等權益團體呼籲北京釋放張展。

美國筆會研究主任塔格爾（James Tager）對美國之音說，「張展首先就不應該被監禁。她唯一的明顯『罪行』是在新冠疫情初期記錄了武漢的生活，」「現在她惡化的健康引發持續關注，我們吃驚地意識到張的生命的確有危險，這都是中國政府願意把她獨立報導當成值得監禁數年的罪行所引發的後果。」

張2020年12月被判「尋釁滋事」時，法庭程序只進行了三個小時。國際筆會當時說，審判不符合全球標準。

筆會說，張展當時已經被拘留了至少7個月，健康已經不好。她是坐著輪椅出現在法庭的。

中國當局後來取消了張展律師任全牛的律師資格。任並為其他政治敏感案件進行過辯護。

張展已經被監禁了18個多月，但「一個自由媒體聯盟」名單上的其他人被監禁的時間更長，包括2014年被拘留的維吾爾族博客土赫提（Ilham Tohti）和因報導新疆自治區暴動抗議而在2009年以後被監禁的維吾爾人伊明（Gulmire Imin）。

名單還包括彭博新聞記者範若伊（Haze Fan）和香港的記者們。範在審判前已經拘留了一年多。

黎智英根據香港國安法被判參與親民主抗議，並在等待其它控罪的審判。「一個自由媒體聯盟」還列出了2021年2月被香港警察逮捕的電台記者尹耀升（Wan Yiu-sing）。