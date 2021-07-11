林哲雄（筆名林衡哲），1939年出生於台灣宜蘭，初中讀宜蘭中學，高中讀建國中學，大學第一年讀東海大學外文系，之後重考進入台大醫學院。在他的學生時代因為喜歡看｢傳記文學｣、｢文星雜誌｣等刊物，非常嚮往胡適、夏志清、殷海光、李敖……等人的作品，也喜歡閱讀西方的偉人傳記如羅素、史懷哲、羅曼羅蘭……等著作，同時也是古典音樂貝多芬迷和卡爾薩斯迷，總之他是一個自由主義和理想主義、人道主義的信徒，也是西方文化藝術的追求者，他自己說大學畢業出國以前對台灣文化是完全無知的文盲，但對西方的古典音樂、存在主義、心理分析、現代藝術、名人傳記卻十分著迷。在他大四的時候，他首度翻譯《當代智慧人物訪問錄》，經李敖推薦寄給文星書店的老闆蕭孟能，沒想到被列為｢文星叢書｣第142本而出版，並得到稿費4200元，當時是相當大的一筆收入，也鼓舞了他年輕人的熱情，於是他再接再厲翻譯了《羅素傳》和《羅素回憶集》二本書，當時文星書店已因李敖文章觸怒了國民黨而遭關閉，他只好去拜訪隔壁｢長榮書店｣的張清吉老闆，沒想到張老闆將這二本書列為｢新潮文庫｣創刊的第一部和第二部出版，結果竟然暢銷，讓他在大學畢業出國前又邀集了台大醫學院同學10多位加入翻譯西方名著的陣容，也開啟了當時新潮文庫的風行，其中有名的例子譬如廖運範翻譯的《佛洛伊德自傳》，賴其萬翻譯的《夢的解析》，鄭泰安翻譯的《文明的哲學》…等都是。

林哲雄1968年前往美國，擔任小兒科醫師在紐約布魯克林區的天主教醫院服務，讓他有機會聽到伯恩斯指揮貝多芬《彌撒曲》的現場演出，心靈震撼不已，從此他每星期至少兩晚在紐約的林肯中心和卡內基音樂廳值班，發誓要聽遍所有20世紀音樂大師的演出，就這樣聽了幾百場音樂會，把當醫師領的薪水都花光了，卻也培養出他日後撰寫樂評的一身好功夫。出國後又有機會參加台灣同鄉會的活動，聽到海外台灣人的政治演講，又參加了黃彰輝、林宗義等人發起的｢台灣人自決運動｣大遊行，也聽過彭明敏教授的演講，讀了《自由的滋味》，終於使他的台灣意識萌芽，而開始了台灣文化尋根的追求，他做起了｢台灣文藝復興運動｣的文化夢。1978年他搬到了南加州，遇見了台灣音樂家蕭泰然，開始與當地熱心同鄉舉辦｢台灣文化之夜｣邀請林昭亮演奏蕭泰然作品，也每年邀請台灣的作家如楊逵、張良澤、謝里法……等演講，1983年他邀集好友於洛杉磯成立｢台灣出版社｣發行台灣文庫，立志要出版300本台灣人物傳記，到了1997年他返台服務之前共出版了42本著作。

林哲雄後來經陳永興推薦應花蓮門諾醫院邀請於1998年回到台灣花蓮服務，他雖看小兒科病人，但他主要興趣是舉辦音樂會和文化講座，他又結合國內文化界朋友成立｢望春風出版社｣繼續在美國未完成的台灣文化之夢，結果到2011年他中風結束出版社工作，共出版50本書。雖然沒有完成他偉大的文化夢想，但他自己也寫了幾本可以流傳後代的作品，例如《西方音樂巨人-馬勒》、《蕭泰然傳》、《菲律賓國父-黎剎傳》以及他自己的《八十回憶》。相信他的熱情和理想會長存在台灣醫界年輕一代的心中！



林衡哲醫師與其著作《林衡哲８０回憶集》。圖／遠景、民報合成

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集