民進黨為矯正坊間動輒以「罷免」要脅國會中的小黨立委，除在第一時間指派「刺客」型的女醫林靜儀，自南投縣跨界轉入台中市「對決」外，另對於藍營企圖杯葛「閃靈」也全面總動員馳援！示意圖／擷自林靜儀臉書影片

自去年發生基進黨籍的立委陳柏惟在台中慘遭罷免、改寫立法院首位委員發生如此遭遇後，現在竟連出身自「時代力量」政黨的藝名「閃靈」之本名為林昶佐，居然也將面對同樣罷免的狀況......如此情形，不禁想起當年中研院院長李遠哲，他在第一次「政黨輪替」前，由於自螢幕上看到曾任台灣省長的「大內高手」宋楚瑜，竟為結盟而與黑道背景的張榮味公然「惺惺相惜」畫面，使其頓萌「台灣要向上提升？切莫向下沉淪」的理念，進而化行動籌組成「國政顧問團」、協助在野間接促成台灣首次政黨輪替！堪稱改寫了歷史；但這種昔日政治的生態與民心士氣之氛圍，時隔二十載後卻令人儼然感到已「反其道而行」？台灣社會怎會從「黑金」變成不堪聞問的掛勾呢……

提到「黑金」，那是早於李登輝執政時期，他目睹在野黨的蔡式淵在國會殿堂上揭發了屏東縣議長鄭太吉「殺人不償命」！當地檢警噤若寒蟬，於是下令治安部門出面嚴辦，最後經過漫長的纏訟，旋於公元兩千年之後，由自許為「青天」的陳定南下令槍決！其後八年之執政過程中，當局也逼得北部「天道盟」老大羅福助偷渡對岸、自此與台灣斷絕關係！完全不像現階段的「是非不分」、甚且是囂張到黑道「耀武揚威」，搞到中北部選出來的小黨「明日之星」級立委，竟慘遭罷免！如許行徑堪稱為「倒行逆施」輕舉妄動；但國內卻見不到有關團體曾出面抗議或反制？縱容「撒野」得逞、而且還是由台中「黑派」與國民黨聯袂欺負陳柏惟，這真是匪夷所思、而且還是在民進黨「完全執政」下接踵於中部發生、北部也可能跟進的「連環罷」。

雖然民進黨為矯正坊間動輒以「罷免」要脅國會中的小黨立委，除在第一時間指派「刺客」型的女醫林靜儀，自南投縣跨界轉入台中市「對決」外，另對於藍營企圖杯葛「閃靈」也全面總動員馳援！企盼能在1月9日投票後旗開得勝「見真章」；然後，再密切注意民眾黨突如其來的「非比尋常」動作！例如柯文哲父母竟然「天方夜譚」般得會相遇顏寬恆於沙鹿小廟宇與餐廳！此動作不啻意味著：黑道與自命「白色力量」者竟出現結合癥兆？果如是，則台灣朝野必須正視過去發生的李遠哲課題：「台灣是要向上提升、或向下沉淪」？

不管閃靈是否被罷免、或顏寬恆是否復辟得逞，台灣人真要趁此好好自我檢討，何以民間選風日益敗壞至此田地，藍營或白目的市長「視若無睹」、中央派人實地勘察或出手介入慢半拍，真是警訊。

至盼有關單位務必要主動防止、介入或剷除，對於黑道干政勢力除惡務盡！對其魚肉鄉民陋習要全面撲滅！朝野都該與黑道切割並「劃清界線」，不容「鄭太吉型」再借屍還魂。