台博館疫觸即發特展9月27日於鐵道部開幕（左起長庚大學人文及社會醫學科教授張淑卿、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、文化部文化資源司司長洪世芳、台博館館長洪世佑、台灣醫學史學會理事長張秀蓉）。圖／台博館提供

回顧台灣社會，百年來也曾有多次戰疫經驗，國立台灣博物館即日起於鐵道部園區推出「疫觸即發－百年島嶼戰疫特別展」，從公衛、交通與人民視角，介紹台灣百年來的防疫經驗與現代轉型過程。

9月27日台博館於鐵道部園區舉行開幕記者會，由文化部文化資源司司長洪世芳主持，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、台灣醫學史學會理事長張秀蓉、長庚大學人文及社會醫學科教授張淑卿等多位貴賓均出席，在台博館館長洪世佑的陪同下參觀展區。

洪世佑表示，COVID-19影響全球文化機構，嚴重衝擊博物館運作。國際博物館協會（ICOM）於2020年對全球博物館進行兩次線上問卷調查，結果都指向博物館將面臨閉館潮、失業危機與數位轉型三大難題。台博館除透過科技傳播與國際交流，提升博物館的使用率，也特別順應時下觀點，結合時事與台灣史的角度，推出「疫觸即發特展」，橋接當代議題，更積極在教育推廣業務上結合數位與跨域轉型，藉此引發觀眾對生活環境的討論及反思，希望提供大眾另一種思維來認識疫情的影響。

「近代公衛與防疫」，是台灣重大的現代化事件。但公衛制度的推行，往往給傳統文化帶來衝擊。「疫觸即發」特別展以防疫為主軸，藉由台博館日治時期以來館藏的浮世繪、畫報、照片、卷軸等，以及漢人民俗文物，搭配戰前戰後衛生檢疫史料，加上民眾訪談、防疫物品等素材，開啟台灣百年防疫的時光旅行。



台博館疫觸即發特展從台灣史觀點開啟台灣百年防疫的時光旅行。圖／台博館提供

此展以「近代交通」為切入點，並以歷史性的視野，來看19世紀乙未戰役的浮世繪和戰地衛生報告，對比不同視角的戰事觀點、軍隊染疫情形。在經歷1874年的牡丹社事件、1895年運兵船「未上岸即染疫」的澎湖之役等事件後，日本在台灣建立海港檢疫制度、發佈傳染病預防規則等防疫政策，開啟台灣人前所未有的防疫體驗。



疫觸即發特展中展出台灣戰疫歷程。圖／台博館提供

嚴格的檢疫措施，引發政府和在地社會的緊張關係。從當時的報導可以看出有些民眾認為用消毒藥水是「冷水害人」、火葬則是「燒人身屍」，解剖則是「破人屍身」等，反映當時檢疫措施對本島人喪葬文化的衝擊。民間社會對防疫措施多有不適應，常尋求傳統醫療文化，仰賴求神問卜拿取漢藥治療。加上郵便與鐵道等現代的交通制度發展，其網絡也成為傳染病擴散路徑，均成為傳染病防治的挑戰。



covid-19防疫平安符。圖／台博館提供

戰後，政治情勢動盪，海港檢疫廢弛、走私貿易興盛，傳染病再度爆發，在1946年因缺乏配套的疫區封鎖政策，導致布袋發生警民衝突的悲劇事件。所幸台灣在1950年代，透過美援與國際援助，搭配校園衛教、兒童預防接種等措施，以及基礎衛生建設逐漸提升與完備，逐步邁向公衛先進國家。



疫觸即發特展也展出今昔檢疫措施。圖／台博館提供

展覽最後以21世紀台灣重大傳染病事件，包括SARS、COVID-19等防疫經驗為主軸，介紹台灣齊心抗疫與創新突破的集體記憶，同時呈現疫情下的社會影響、產業震盪等統計資料，提醒大眾社會重建與經濟復甦是需要全民合作的漫漫長路，惟有充分了解才能有效防禦。台博館「疫觸即發－百年島嶼戰疫特別展」即日起展至明年11月6日，防疫期間請預約入館。

展覽資訊

「疫觸即發〜百年島嶼戰疫特別展」

時間：2021.9.28（二）〜2022.11.6（日） （週一休館）

地點：國立台灣博物館鐵道部園區（台北市大同區延平北路一段2號）

*防疫期間請預約入館