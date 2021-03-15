美中兩國領導人對於「美中對抗」的事實已經公開化，也確定美國並未因政黨輪替而改變「抗中路線」。圖／擷自白宮、中國人民網，民報合成

美國總統拜登（Joe Biden）2月4日在國務院發表他首場外交政策演說時，點名中國、俄羅斯為主要威權挑戰，並誓言對抗「中國經濟濫權、侵略脅迫與攻擊人權等行徑」。再者，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月3日發表首場外交政策演說中表示：「中國是唯一具備足夠經濟、外交、軍事與科技實力，能嚴重挑戰現行穩定開放國際體系的國家。⋯美國須從強而有力的立場應對中國。」

另方面，根據一個中國政府網站，地方官員引用習近平的對內談話：「當今世界最大的亂源在美國。⋯美國是我國發展和安全的最大威脅。」在談到國際形勢時，習近平強調「西強東弱」是歷史，「東升西降」是未來的趨勢。

至此，美中兩國領導人對於「美中對抗」的事實已經公開化，也確定美國並未因政黨輪替而改變「抗中路線」。事實上，美中兩國的爭霸戰已經打得如火如荼，自從川普開始對中國增扣關稅後，美中雙方開始在經濟、科技、外交、軍事領域展開對抗。亳無疑問的，這是一場爭奪霸主地位的戰爭。

希望美中爭霸不動用武力

歷史上，兩強爭霸戰都是用武力解決。例如，1588年英國打敗西班牙的「無敵艦隊」，成為全球霸主。但是最近兩次的爭霸戰，却是在經濟領域解決。日本於第二次世界大戰後，在美國的扶助下，經濟快速增長，1980年代成為世界第二大經濟體，挑戰美國的霸主地位。當時日本人都認為，「日本第一」之勢不可擋。可是，在1985年美國、日本、德國、英國和法國財長以及中央銀行行長，在美國紐約廣場飯店舉行會議，達成《廣場協議》後，日幣迅速升值，日本的泡沫經濟破裂崩盤，至今仍未恢復元氣。再一次是1991年蘇聯因為經濟崩潰而解體，結束了半世紀的「美蘇對抗」局面。這二次爭霸戰都不是在戰場上拼得你死我活，而是在經濟領域決定勝負。希望這次的「美中爭霸戰」也是在經濟層面解決，不要動用武力，讓世界可以避免戰爭所帶來的浩劫。

這一場全球爭霸戰在10年內應該會有結果。美國是目前全球霸主，佔有優勢。下面是決定勝負的幾個關鍵點：

（1）科技：高科技產業是近代經濟發展的火車頭，也可以用於開發新武器，是美中爭霸戰的焦點之一。二、三十年來，中共一直在盜竊外國的科技，美國政府已經採取行動封鎖中共的盜竊行為。深知尖端科技的重要性，在最近制定未來「五年計劃」中，中共強調加快發展芯片、人工智能（AI）和量子計算等先進技術的發展計劃，希望在2035年前達成「關鍵核心技術實現重大突破，進入創新型國家前列」，並高調宣布投資十兆人民幣發展半導體產業。相對的，美國與歐盟也將大幅投資「科技產業」。中國的科技仍然比不上先進國家，在單打獨鬥下想要超越自由世界的科技團隊，恐怕難以實現。

（2）人口：中國能夠成為世界強國的一個重要因素，就是龐大的人口數量。可是數十年來中國「新生人口」年年下降，2015年中共取消「一胎政策」也未能改變下降趨勢。2020年中國新生兒降至約1003萬，為1949年以來的最低數目。這種情況已經造成「中國人口老化」，直接衝擊經濟發展。

美國學者、研究中國人口專家易富賢，最近在接受媒體訪問時直截了當的說：「中國經濟永遠不能超越美國」。他主張，社會經濟的主體是人口，有了人口才有生產、消費和創新等一系列經濟活動。中國崛起是靠人口，這個優勢正在消失中。根據他所提供的資料，1980年的中國人口中位年齡只有22歲，美國當時是30歲。中國的勞動人口在2014年左右開始下降，現在中位年齡是42歲，而美國是38歲。如果中國保持1.2的生育率（每位婦女一生平均生育1.2個孩子），到2035年，中位年齡為49歲，而美國是42歲，2050年將達到56歲以上，美國是44歲。大概在2030〜35年之間，中國人口數據的各方面都將輸於美國，「經濟增長」速度開始低於美國。依據目前數據推算，中國經濟在2030年前不可能超過美國，2030年後更不能，因此中國經濟永遠不能超越美國。

（3）外交：美國所組的抗中陣線已經完成，包括美國、日本、印度、澳洲、台灣、歐盟等對中國形成包圍圈。而中共的盟邦却只有伊朗與北韓，兩邊實力差距甚大，美國有壓倒性的優勢。

（4）經濟 ：中國的債務超標、房地產價格超高、外資企業陸續撤離、失業率持續上升、企業倒閉頻傳等，顯示中國經濟的脆弱性。假如中國經濟崩潰，爭霸戰就提前結束。

（5）軍事：在美中爭霸的過程中，「不要動用武力」是全人類的期望。何況中共解放軍實力遠遠不如美軍，動武只會自取滅亡。但是中共在「面臨失敗」的絶望下，會不會「鋌而走險」動用武力？這是一個必須認真考量與應對的問題。再者，中共若真正動武，「武統台灣」將是一個合邏輯的選擇。因為，中共可以同步「完成祖國統一大業」、「併吞台灣的科技產業」、「打通太平洋大門」一舉三得。最近從美國不斷的傳出警告「數年內中國會對台灣動武」，顯示美國認為這種可能性很高。

美中已經走入「全面對抗」的局面，一直到勝負分明為止。依據目前兩邊的實力，中共會勝出的可能性很小。我們相信「正義會擊敗邪惡」，中共政權將從地的球上消失。但是光明到來之前，必須防備中共對台動武的「最後一搏」，這是全體台灣人必須認真面對的課題。



在美中爭霸的過程中，「不要動用武力」是全人類的期望。圖／擷自維基百科，網路，民報合成