4月5日是第二屆聯合國國際良心日，聯合國/NGO世界公民總會等民間團體，在台大國際會議廳舉辦「良心灌溉 有你有我 希望未來」論壇，邀集各界菁英專家提出各種良心解方。並為為太魯閣號事故祈福默禱，升放線上天燈。

今年(2021)4月5日是第二屆聯合國「國際良心日」，聯合國/NGO世界公民總會等民間團體4月5日在台大國際會議廳舉辦「良心灌溉 有你有我 希望未來」論壇。邀集各界菁英專家提出各種良心解方。

會中並以「植入心田」儀式，期許人人以良善灌溉心田，讓良心開花結果，助人助己，引動良善環境社會循環，並為太魯閣號事故祈福默禱，升放線上天燈盼世界更祥和、平安、健康。

全世界環境惡化、資源枯竭、疫情環伺，國內又面臨56年來最大旱災，自然反撲威脅人們生存，「良心覺醒」成為關鍵解決良方！主辦單位之一的聯合國/NGO世界公民總會主席Dr. Rene Wadlow致詞中表示，今天人類正面臨重大的挑戰，由氣候變遷、地緣政治和武裝衝突所造成的緊張局勢，仍然持續存在於世界上許多角落，國際合作是發展的絕對必要條件，他相信大家都能明白，在建構一個和諧世界社會的過程中，每個人都扮演著非常重要的角色。

聯合國/NGO世界公民總會副主席暨太極門掌門人洪道子博士致詞中提到，面對緊張、焦慮和抑鬱的環境氛圍，實踐良心、愛與人權是最好恢復人類平靜與安定的良方。洪博士強調，透過良心覺醒，將知識與智慧結合，以良心與愛轉動世界向善、向好，願人人為自己、為世界肩負起建構良心教育、良心文化的責任，這是生命延續最真實、最重要的價值。

宗教徒協會理事長明光法師為太魯閣408號事件祝禱，也提醒大家從這個事件一定要深切認真地反省，知錯、認錯、勇改錯，知恩、報恩、常感恩，知苦、吃苦、最甘苦，知道、悟道、行大道。呼籲大家跟洪博士一起攜手連結世界善心人士，推動良心時代運動，增加社會安定與祥和。

前內政部長、臺灣大學土木工程學系教授李鴻源透表示，全球一天消失120種物種，不久就會輪到人類，關鍵是因為科技太發達，人反而無法自我約束，而造成今天重大災難。他認為解決關鍵是要落實良心，就能約束自己，找到答案，且落實良心在工作上，且內化成生活行為準則，好好灌溉內心智慧的種子，相信人類可以走出有史以來的最大危機。

臺灣大學兼任教授、前環保署署長魏國彥指出，空污研究發現，比PM2.5更小的微粒會進入肺泡，造成很多器官的疾病，這與近年能源政策有關，台灣2019年82%供給能源的燃料會產生這些空污微粒，他鼓勵大家從自身做起，少開車、多走路、騎腳踏車，減少空污來源，這都是良心事業。

出版公司董事長趙政岷分享，1814年考古隊在荒漠沿路掩埋骨骸，並用樹枝石塊立墓碑，回程時卻突遇大風暴，不知去向，食物和水匱乏，但因沿路墓碑成為指標，最終走出荒漠，也為後人標記進出撒哈拉沙漠的路，考古隊長之後接受英國記者採訪說：「善良，是我們為自己留下的路標！」。

前政大校長、現任政大財管系教授周行一指出，良心與社會安定、人類文明發展進步有非常關鍵關係。他認為良心是我們心裡無形的行為準則，要落實良心，要盡量保持社會祥和，教育人人秉持良心，讓社會充滿希望，就願意放棄私心，一起合作向好。

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