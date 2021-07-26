7月23日東京奧運的開幕典禮時，各國選手的進場順序是依照日語「五十音」排列的，「中華台北」（チャイニーズタイペイ）隊的進場順序原本被安排在國名字首「チ」的位置，但沒想到當天，雖然字牌上寫的是「チャイニーズタイペイ」，但隊伍以「タ」的國家登場。

這個「タ」應該是「台灣」（タイワン）的「タ」，因此一般認為主辦單位基於良知，在實際上將「中華台北」正名為「台灣」，包括我在内的多數友台日本人也在電視機前面拍手叫好！

然而中國時報在25日〈『新聞透視』慣例以T排序入場 大內宣可休矣〉的一文中卻作了以下的評論：

🔴（在東京奧運開幕式）我國這次以「タ」發音順序入場，不少國人以為是因「台灣」（タイワン）而振奮，其實是我國IOC會籍名稱「中華台北」中的「台北」（タイペイ）。

🔴自我國用「中華台北」（Chinese Taipei）為名重返奧運以來，慣例都按國際奧會（IOC）編碼TPE的T排序入場，只有2008年北京奧運不同而已，這次也沒有例外。

我們也了解中華台北隊以TPE（台北）名進場的「慣例」，當初不排除「タ」是「台北」（タイペイ）的「タ」的可能性，因此我們「台灣研究論壇」幹部岩田真先生已經向主辦單位「東奧組織委員會」訊問，這個「タ」是台灣的「タ」，還是台北的「タ」。受東奧組委之託的國際奧會客服中心「Tokyo 2020 Support」對此隨即回應說是台灣的「タ」（請參照下方截圖）（←請看附件照片），證實主辦單位在表面上稱中華台北（中國的台北），但實際上認為台灣是台灣，跟中國無關。東奧組委最近相繼爆出各種醜聞，引發國内外的批評，但這回他們的措置値得讚賞。



圖／作者提供

台灣人要發出希望台灣正名的聲音

東奧組委的見義勇為舉動，背後是甚麼？是不是有來自友台政治家的壓力？這種情況，我無法得知。我只知道，唯有台灣人發出希望台灣正名的聲音，日本人才會瞭解將台灣稱為中華台北是不對的。我敢斷言，若台灣人都接受中華台北的名稱，東奧組委絶不會忽視國際奧會的規定，隨便將台灣當作台灣的。

我寫到這裡突然看到一篇令人遺憾的日本國内報導。25日的毎日新聞提到組織委的發言人在記者會上說「タ」是台北的「タ」。他的理由是因為中華台北的IOC編碼首字是T。

我真的不懂這個說明，因為日語的「五十音」裡根本沒有T字。他可能是想說台灣的IOC編碼是TPE（台北），所以組織委按照IOC規定，將中華台北叫TPE。但在開幕式各國選手的進場順序不是依照「五十音」嗎？怎麼可能只有台灣隊依照英語字母的IOC編碼按排？在「五十音」順序裡沒有放IOC編碼的空間！

我認為，組織委是因為看到中國媒體炒作「台灣還是台北」後，為避免政治化才提「不是台灣而是台北」這種不實的說明。這就是在日本常見的典型媚中心理狀態。