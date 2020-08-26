筆者就讀的中小學大學研究所那個年代，生活是幸福亮麗快樂無比！

人生生死有命，富貴在天如浮雲，不可強求。無論您生長在任何年代或是讀任何學校，出社會吃頭路，娶老婆、嫁尪婿，職位身份高低，可不要灰心失志，因為一個人的前途命運，一切固然要全力以赴去努力打拚，但人生成就，往往會因天生家庭環境、求學背景或是機會境遇之不同，而大大影響了各個人的成就結果，那就要所謂：樂觀知命，永遠保持這種身心平衡之狀態，人生才會保有一個「樂天知命」的快活幸福之心境。

以筆者那個三七字頭的年代而言，人生最高指標以當時流行之話語來說，就是「來來來，來台大；去去去，去美國」。但真的即使唸台大又去留學之求學背景，其事業成就一定可以比唸國內學校，甚至有的沒踏入大學之門一步，去唸職業學校或去做黑手學技術者來得成就高嗎？這是很難料定呀！筆者早年讀屏東師範學校，不但是公費且一畢業就有教師的工作，三年國小教學完成，要繼續留在國小任教或升學一切都ok，那有像現在有不少大學生甚至讀到博碩士，且有的是從國內外學府畢業，要謀一公部門或私人企業機構真是困難重重。

文憑亮麗不等於謀職順利

現在不但找理想的工作不容易，就是考上高普特考進入公部門服務也不是那麽輕鬆，隨時要因應民意代表及媒體的監督。因為當今已是自由民主法治人權民意高漲，而政府部門微權力之世代，主權在民，政府真正的頭家是人民，加上媒體電子網路盛行之世界，當任何國家的公務人員都是公僕難為呀！做官不容易，就是要謀一教職或私人企業之工作也很困難喔！記得日前根據報導有不少讀台大等名校取得博士學位者自畢業後至今十來年仍未找到理想之正職工作，生長在這個世代的青年人求學就業所面臨之情境，雖然他們都有亮麗之文憑，但面臨之大環境是如此的挑戰考驗…，一切就誠如俗語所云：「時也運也，非我所不能也」。

因此處在當今世代的年青人當應更加努力奮發向上前進，不斷學習新知，擦亮個人品牌，增益謀職就業之競爭力，因為博碩士萬能之時代早已過去，學力勝於學歷已是時代主流王道，有博士碩士頭銜固然可貴，但具備各項競爭力之強項知能更形重要，因為天道酬勤是走向成功大道之永不變之真理。

（本文作者黃炎東博士，現任大學法商企管講座教授、大型幸福企業公司及優質商業聯合總會顧問、國立大學校務顧問）