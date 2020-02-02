中國武漢肺炎（新型冠狀病毒2019-nCoV）疫情持續延燒，滯留武漢的台灣人想包機撤離，卻遭中國國台辦拒絕；中國官媒今（2）日報導，湖北省台辦指稱，近日將協助安排首批200多名台人，搭乘民航包機從武漢返回台灣。

中新社今天報導，湖北省台辦在省疫情防控指揮部的統一指揮和國台辦指導下，本著「兩岸一家親」的精神和高度重視關懷台人健康福祉的宗旨，積極開展疫情防控涉台工作，採取有力措施保障在湖北台人正常生活。

報導指出，將實行台人訊息日報制度，指導全省台辦系統聯繫對接每一位在湖北的台灣民眾，及時匯總台人健康狀況、返鄉意願等各方面資訊。

其次，組織台辦系統並指導各個台資企業協會，開展一對一服務，進行走訪或電話慰問，贈予口罩，消毒水等醫療防護物資，紮實做好在鄂台胞生活和醫療保障。

報導表示，將向全湖北省台人發出慰問信，感謝在湖北台人為防控疫情付出和貢獻，希望堅定信心，共度時艱；對有特殊困難請求的台灣民眾，及時予以協助。目前，在湖北台灣民眾確診1人，疑似病例2人，在湖北省及武漢市台辦協調下，均得到及時醫治。

報導指稱，連日來各項準備工作有序推進，據瞭解，近日將協助安排首批200多名台人乘民航包機從武漢返回台灣。