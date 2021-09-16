新竹市長林智堅近日拋出大新竹的概念，認為大新竹有很多密不可分的問題亟待解決。1982年新竹縣、市分家有其時空背景，如今新竹縣、市的合併與發展已是必然趨勢，他除向中央建議，更希望凝聚民意力量，推動「大新竹合併」計畫。

平心而論，林智堅擔任市長六年餘，必然發現新竹縣、市有許多交錯複雜問題都是肇因於縣、市分家，例如：大新竹輕軌、五楊高架道路延伸的交通問題，還有環境、垃圾、自來水、觀光、土地、城市發展等，大新竹已是共同生活圈，無一不是密不可分，勉強一分為二，阻礙地方發展。此外，由於科技與經濟發展的緊密關係，大新竹在台灣具有重要的經濟與戰略位置。因此，大新竹之構想若能實現，絕不止於市長職務的競逐而已。

林智堅市長提出「大新竹」合併議題之後，新竹縣長楊文科於第一時間指出，新竹縣人口急增，贊同新竹縣、市合併升格為第七都（直轄市）。然而，新竹縣府於本（9）月11日舉行竹竹苗合併升格第7都的研商會議，已非原來的竹竹縣市合併，且林市長另有要公不克出席，更引來竹苗兩縣長會議開始即開酸林市長，徐縣長批評林市長竟為了新竹市升格要瓜分苗栗。顯然，合或不合，彼此存在不小歧見，尤其，涉及縣市首長個人政治生涯規畫，難免有各自的盤算。

縣市互利共榮人民之福

由於交通、河流、生活型態、歷史人文的關係，不只是竹竹合，類似情形的雲嘉嘉的合併，也是媒體關注的焦點。事實上，嘉義市與嘉義縣的合併議題，至少自2010年以來即成為市長選舉的熱門話題，嘉義市並被嘉義縣比喻為蛋黃區，暗喻嘉義市佔盡交通地利與經濟發展的精華區，嘉義縣卻因幅員廣大，經費運用經常捉襟見肘。最近五倍券的加碼，每位嘉義市民即可領2000元現金，嘉義縣長則只能抱歉表示，因正在努力償還債務，無法比照嘉義市發放現金。另外，翁縣長也指出，縣市合併只能解決少數縣市因「六都與非六都」之間的經費分配問題，根本之計應在於以國家未來發展的格局進行國土規劃。嘉義市長黃敏惠則指出，縣市未合併之前先談合作，如何對市民有利，縣市互利共榮，一起合作，才是人民之福。可見二位準備連任的縣市長對於縣市合併並不熱衷，也無意多談。

縣市合併，乃至於國土如何重新規劃，牽涉層面甚廣，政府宜依以往升格的經驗，進行討論與規劃，並能訂定相關法律與審核標準，好讓地方與民意有所遵循，並作為努力的目標。此外，縣市合併問題已困難重重，可是，有人聞台灣之名，即渾身不自在，如此罔顧政治現勢，豈無矛盾嗎？