7月17日，美國司法部長對中共的談話，被稱為是美國對中國的「冷戰宣言」，其實，在此之前，國務卿蓬佩奧已經表示「美國無法坐視中共對美國的無聲超限戰爭，美國的行動只是反擊而已」。圖／取自聯合國貿發會網站，資料照

中共國對美國的戰爭，早已經開打，美國「蘭德智庫」統計，中共對美國紅色滲透特務，以及周邊被收買粉紅打手，超過30萬人，幾乎是每一年從中國入境美國的300萬人口裡的十分之一，有30萬人從事吃美國、顛覆美國工作，這個數字比滲透進入台灣，還來得更多，美國為了拯救自己，只好對中共開打，否則別無他途，這是一場無須宣布斷交的戰爭，接下來，美中軍事衝突一起，就是美中斷交時刻。

美對中冷戰宣告

7月17日，美國司法部長對中共的談話，被稱為是美國對中國的「冷戰宣言」，其實，在此之前，國務卿蓬佩奧已經表示「美國無法坐視中共對美國的無聲超限戰爭，美國的行動只是反擊而已」，從香港法案到金融制裁、驅逐華為、南海宣告，這些反擊已經讓中共措手不及。

尤其是香港法案，美國取消香港特殊地位，財經專家估計，美國此舉，自我受傷更大，中共一開始評估，美國不可能搞大動作，傷害自己，結果正好相反，現在，後續還有更大的風暴正在來臨，一開始，中共外交部發言人華春瑩還霸氣的說「就讓風暴來臨吧」，現在已經改口說中國從來不想和美國爭霸，王毅也從外交戰狼變成小綿羊，只能向俄羅斯訴苦，普丁嘴巴笑笑，不置一詞，對俄羅斯來說，中共當老二之後，俄羅斯淪為老三很久了，現在普丁打的如意算盤，最好是美國大大教訓中共，讓中國經濟倒退20年，俄羅斯老三才有機會變老二。

導致美國發火的原因有三個：第一個，中共和伊朗的秘密協議曝光，觸怒美國；這項協議中，中共投資4000億美金在伊朗基礎建設，換取伊朗25年提供石油，以及其他軍事同盟。這一點最令美國火大，伊朗因為核武開發，已經變成美國頭號敵國，現在兩個邪惡軸心手牽手結盟，當然使美國更加警惕。第二，中共對美國的紅色滲透，已經到達無法忽略狀態；7月18日，美國FBI公布一份調查，美國國家科學基金會，遭受中共滲透相當嚴重，美國重點研發科技被中國看光光，根據統計，93%的科學研發項目贊助，來自中共，簡單說，中共正在利用美國人的腦袋，研發出可以對中國有利的科技，這項調查結果，才使川普更加火大，川普上任後發現，華爾街一票人，拿錢支持中國發展，這還不打緊，現在中共把從美國股市搜括的美金反過來收買美國科學家，所謂千人計畫就是如此，駐美大使館崔天凱就是頭目，這裡面當然不只一千人，在美國的紅色特務，本身具有共產黨員身分已經無庸置疑，更多持美國居留證華裔人士，效忠對象肯定並非美國，甚至是所謂擁有共產黨員身分不曝光的地下黨員，因此，驅逐中共黨員及家屬的命令正在形成，中共不准許台商在中國賺錢，卻效忠台灣，美國當然也不允許共產黨享受美國民主自由，卻反過來顛覆民主。

第三，越來越多逃亡到西方國家的生化學家，所揭露的資料顯示，中共有計畫有陰謀對美國進行生化戰爭，武漢瘟疫是人為成分居多，對象是美國，這些證據正在等待適當時間公布，在此之前，美國當然先下手了。

阻擋中共黨員入境美國

美國一旦實施這項禁止令，中國大使館首當其衝，等同斷交，估計有9500萬共產黨員，以及一億多家屬會受到阻礙，總計影響有2.7億人，中共的高層說，「這項禁令的影響，比中美斷交影響還要巨大」，例如說，某某高幹在美國用家人名義置產，或者藏錢，如果你被查出牽扯共產黨背景，那麼很可能被驅逐出境，一下子失去這些資產，因為很短時間，你無法安排資金出走，如果你被鎖定黑名單，閃到天邊海角也沒路可走，財經金融影響，有一半以上是貪官或權貴，但是，如果中共黨員不准赴美，那麼未來中共想從美國手上盜取高科技技術的意圖，也就無形中打斷了。

中國科技發展本來就是依靠抄襲，現在無從抄襲，這個影響才巨大，今年，中共搞了三次火箭升空，三次全部失敗告終，就可以知道，美國所掌握的關係技術，對中共科技發展才是致命傷害，驅逐中共黨員的目標，就是關門抓賊，這一招也是美國敲山震虎之計，告訴反習的紅二代中共黨員，如果還想在美國吃香喝辣、高枕無憂、自由自在，現在應該做的一件事，就是趕快拉下習近平，這也是為什麼習近平現在只能躲起來高喊「保黨，保權」，意思是要中共黨員抱團取暖一起死，不想一起完蛋的黨員，也只剩下退黨一途了。