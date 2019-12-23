中國國民黨總統候選人韓國瑜昨天對一名嬰兒又親又抱，寶寶被嚇到握拳嚎啕大哭。圖／擷自民視新聞

中國國民黨總統候選人韓國瑜昨天參加寶寶爬行賽活動，他在現場抱起1名嬰兒合照，還數度親吻寶寶的頭，寶寶被嚇到握拳嚎啕大哭，有醫生提醒，成人口水恐引發細菌感染，對此，台北市長柯文哲今（23）日受訪時被問到，從醫生的角度來看，這行為OK嗎？柯文哲說，小孩子有時候不給人家抱的。

柯文哲今天出席北市推動高職照服科連結機構產學合作簽約儀式，針對韓國瑜對嬰兒又親又抱嚇得大哭一事，他在會後受訪時表示，通常他要抱小孩子都很害怕，因為小孩子認生，不是爸爸媽媽抱就開始哭，所以每次他都要確定爸媽在旁邊，小孩一哭就趕快交還給爸媽。

媒體詢問，韓國瑜這樣的行為妥當嗎？像柯今天有點感冒，敢親小孩子嗎？抱小孩前要先消毒比較安全？

柯文哲說，他沒有感冒也很少親小孩，沒那麼嚴重啦，不過，小孩子有時候不給人家抱的。

針對妻子陳佩琪在臉書發文痛批蔡英文總統「您主政下的國家，是不是個人的利益大於派系的利益，派系的利益大於政黨的利益，政黨的利益大於國家的利益？您在總統府裡，拍桌子您是聽不到的，人民手中只有選票」。

柯文哲則說，唉！不會啦，蔡英文也不是整天在總統府，也有走出來啊，不過老實講，他發現一旦當總統，維安規格實在是太高了，要接觸人民很不方便，太困難；媒體追問，陳佩琪講的對不對？柯文哲回應「這個陳佩琪講的話，本人一向不太敢評論，所以就跳過去吧」。