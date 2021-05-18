因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，雖然花蓮縣至今並無確診病例，但自5月15日花蓮縣也開始進入準三級防疫階段。站在照顧花東長者第一線的門諾基金會除了因應縣府指示，將各單位之社區據點課程、共餐暫停一周之外，隨即加強原先防疫規範的強度，並增加其他防疫措施，提升防疫的意識與能量。

門諾基金會強調，自2020年疫情開始以來，該會對於防疫措施從未懈怠，工作人員除了戴口罩之外，每日進出辦公皆需量測體溫，且從5月第一周開始本土案例增加時，隨即恢復內部TOCC調查，在上周開始也鼓勵同仁們施打AZ疫苗，加強內部防疫的部署。

5月17日上午花蓮縣政府社會處陳加富處長前往門諾基金會美崙日照中心，進行防疫上的了解與關心。陳加富對於門諾基金會從上周即開始加強防疫措施，尤其是看到美崙日照中心的長者、服務同仁都有戴好口罩、進行手部酒精消毒等，表示肯定。他勉勵門諾基金會工作人員務必照顧好自己，才能繼續服務長者。

門諾基金會表示，為了因應疫情後續可能的變化，現在正在更進一步調查日照中心長者的需求。未來日照中心若必須暫停，服務一樣不會停止，而是將長者們的基本需求改以本會的到宅送餐、居家服務進行。



門諾基金會目前各單位同步實施門禁及訪客管控、進出入量體溫、配戴口罩、以酒精消毒手部、減少電梯搭乘、減低不必要的跨樓層或跨區人員接觸……等防疫措施。圖／門諾基金會

門諾基金會執行長邱燕銀說，目前基金會各單位同步實施門禁及訪客管控、進出入量體溫、配戴口罩、以酒精消毒手部、減少電梯搭乘、減低不必要的跨樓層或跨區人員接觸……等防疫措施，並且進行分艙分流的管理，及利用會內既有空間設立第二辦公室，同時各工作站活動區域、辦公室，每日二次進行清潔消毒，期盼在服務不間斷的同時，也要持續防疫，保護好彼此。



美崙日照中心正常運作中，長者與同仁皆配戴口罩、勤洗手與酒精消毒。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，針對到宅送餐服務，送餐員在每日使用公務車前後，皆會以酒精擦拭、消毒雙手及車輛，並加強提醒送餐志工消毒、口罩之事宜；此外，送餐員會將便當放在受服務長者家中門口的送餐袋當中，以不接觸送餐為優先，顧及防疫同時讓長輩們仍然每天能「好好吃飯」。此外，基金會正在研擬與規劃，未來不同防疫層級下照顧長者的應變措施，讓花東的弱勢長者不因疫情而頓時無所依靠。在服務不間斷的同時，加強部署更是為了共同防疫，更是盼望在急難之下，盡力服務有所需要的長者。



送餐員會將便當放在受服務長者家中門口的送餐袋當中，以不接觸送餐為優先，顧及防疫同時讓長輩們仍然每天能「好好吃飯」。圖／門諾基金會