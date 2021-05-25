白宮新聞秘書莎琪周一（5月24日）表示，美國目前沒有足夠的信息就新冠病毒的起源做出結論。她說，美國一直在呼籲對病毒起源進行獨立的國際調查。《華爾街日報》星期日根據一份先前未披露的美國情報報告說，中國武漢病毒研究所的三名研究人員在中國報告了首例新冠病例一個月前出現嚴重病情並去醫院尋求醫治。報導認為，這份報告可能助長越來越多要求更全面調查新冠病毒是否從實驗室洩漏的呼聲。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）星期一在例行記者會上被問到《華爾街日報》的「美國一份武漢病毒所研究人員患病情報加劇病毒溯源討論」的報導時做出了這樣的回應：「關於這份具體涉及一些個人住院的報道，我們沒有辦法證實或否認這一點。」

《華爾街日報》星期日援引美國的一份情報報告稱，2019年11月，中國武漢病毒學研究所的三名研究人員尋求醫院治療，這比中國報告首例新冠肺炎病例早了一個月。

莎琪說：「這不意味著我們可以得出結論。」

「我們沒有足夠的信息來針對起源得出結論。需要研究一系列的選項，我們需要數據，我們需要獨立的調查。這正是我們一直在呼籲的，」她說。

這位發言人說，拜登政府幾個月來一直在要求世界衛生組織領導一次針對冠狀病毒大流行起源的問題進行更透明的國際調查。

「我們需要這些數據，我們需要從中國政府那裡得到這些信息。我們不能做的，也是我要提醒所有人要做的，就是跳躍到一個真正的國際程序的前面。在目前這個時刻，我們沒有足夠的數據和信息來得出結論，」她說。

美國國家安全委員會拒絕就這一情報發表評論，但表示，所有技朮上可信的關於大流行病起源的理論都應由世界衛生組織和國際專家進行調查。

「我們仍對2019冠狀病毒病的最初階段存在嚴重疑問，包括它在中華人民共和國境內的起源，」國家安全委員會的一名女發言人說。

「我們不會發表任何聲明，以預先判斷世衛組織正在進行的對新冠病毒來源的研究，」這位發言人說。「從政策上講，就情報問題我們從來不以置評。」

中國外交部發言人趙立堅星期一對武漢病毒研究所三名研究人員2019年11月身體不適並接受了醫學治療的報導做出回應時說，中國與世衛組織聯合專家組在中國進行實地走訪和了解後一致認為，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。

他接著把矛頭指向美國說：「疫情和病毒早在2019年下半年多點多地出現的報導越來越多，有關德特里克堡生物基地的種種疑點以及美國在全球開設200多個生物實驗室的真實目的也已引發國際社會高度關注。美國不斷炒作『實驗室洩漏』論，究竟是關心溯源，還是想轉移視線？希望美國有關部門盡快澄清，給世界各國一個滿意的交代，」這位發言人說。

中國政府之前就試圖示意新冠病毒源自美國或者歐洲，趙立堅等外交官曾在沒有證據地情況下引用了網路陰謀論的說法，稱新冠病毒可能源自美國陸軍的德特里克堡。

《華爾街日報》星期一報導說，在武漢實驗室洩漏的問題上，一座被廢棄的礦井成為焦點。這個位於雲南的礦井是「地球上已知的最接近導致新冠病毒的地下家園（subterranean home）」，也引發了越來越多的對病毒是否源自實驗室進行更全面調查的呼聲。

2012年4月，這個礦井的六名礦工在進入礦井清理蝙蝠糞便後患上了一種神秘的疾病，其中三人死亡。

對此進行調查的武漢病毒研究所的中國科學家在從礦井裡的蝙蝠身上提取樣本後，確定了幾種新型冠狀病毒。

報導說，現在，對這些礦工的疾病、在礦井裡發現的病毒以及對它們進行的研究存在的懸而未決的問題，使得新冠病毒可能源自武漢一個實驗室洩漏這個一度被視為陰謀論的想法進入了主流科學圈。