推薦序 父後一年．重新搭起台日橋梁

文／李安妮（李登輝基金會董事長）

2020年7月30日，曾任《產經新聞》台北支局長的河崎眞澄先生，將其撰寫的《李登輝秘錄》日文版寄到了台灣，希望把這本著作送給我的父親。但在同一日晚間，父親於台北榮民總醫院安息主懷，因此無緣見到出版，這是非常遺憾的事情。但或許是上帝的安排，原本預計去年9月發行的《李登輝秘錄》中文版，因緣際會下選擇在父親逝世週年時出版，也讓我有機會為本書撰序。

為什麼會說是上帝的安排呢？因為如果是去年9月，當時除了要承受內心哀痛與不捨之外，還要盡孝於喪禮的各項事宜，自然沒有心情也沒有時間為此提筆。此外，《李登輝秘錄》日文版序就是由父親所寫，而且是他生前的最後一篇文章。沒想到在過世一週年後，我們父女能以如此奇妙的方式「同框」，因此我確信這是上帝的安排。

父親一直十分掛念台灣與日本的關係，這不只是單純因為他生於日治時期，而是認為應重視台日之間的特殊歷史脈絡，並且以此為基礎深化兩國的情誼。因此父親還在任總統的時候，便積極提升對日本的關係，卸任後也依舊為此努力著。儘管台灣與日本目前仍然沒有正式的邦交，但「台日友好」已非空泛的口號，而是事實的寫照。雖然兩國之間還是有些待解決的問題與爭議，但就像兩位好朋友偶爾也會意見相左，不過堅實的友誼絕不會輕易消失。而日本雖有不少關於父親的書籍，但河崎先生不僅運用大量的資料，更花費了不少時間登門採訪，呈現一位日本專業新聞人視角下的李登輝，《李登輝秘錄》也成為去年日本的暢銷著作。如今中文版問世，期盼更多台灣讀者能感受到河崎先生的用心，共同回顧父親治國與處世的智慧。

我目前也接任李登輝基金會的董事長，而該基金會的創辦人與首任董事長，當然就是我的父親。事實上，父親雖以九十八歲的高齡離世，但他還有許多未竟之志。例如持續深化台灣民主、提升台灣主體意識，以及李登輝紀念圖書館的設置等等。因此哲人雖遠，但留給我們的功課其實也是不少，因此自然不能只有懷念，而是將其遺志付諸實踐。就如同那句令人動容的話：「台灣啊，要交給你們了！」讓我們彼此共勉，因為李總統確實已將他深愛的台灣，託付在我們每一個人身上。



《李登輝密錄》作者河崎眞澄（KAWASAKI MASUMI）。圖／日本李登輝之友會網站，前衛出版社，民報合成

作者簡介

河崎眞澄（KAWASAKI MASUMI） 產經新聞論說委員兼特別記者。1959年出生於東京都練馬區，日本大學藝術部放送學科畢業後，1987年進入產經新聞社就職。1995-1996年由產經新聞社派遣前往新加坡國立大學華語研究中心留學。歷任經濟部記者、外信部記者等職務後，於2002〜2006年擔任台北支局長、2008〜2018年擔任上海支局長。自2015年起兼任論說委員，2020年8月起兼任特別記者。

著有《歸返的台灣人日本兵》（文藝春秋發行）。共同著作《日本人的足跡》、《在闇暗中之日中關係》（兩者皆由產經新聞News Service發行），《食的政治學》、《歷史戰》（兩者皆由產經新聞出版發行）等。

譯者簡介

龔昭勲 留學日本，長期在日商上班，退職後投入研究台灣近代史與白色恐怖，著作有《Todes Märsche死亡行軍──從神童到火燒島叛亂犯：蘇友鵬醫師的一生》（前衛出版社）一書。目前致力於從事轉型正義外，同時翻譯各種與台灣有關的書籍及文件資料。

監修

李明峻 台灣大學政治系畢業、淡江大學日研所碩士、日本京都大學法學碩士、博士課程。現任教於中央警察大學、中原大學。曾任日本國立岡山大學法學部助教授、政治大學國關中心助理研究員。