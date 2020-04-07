英國首相強生確診感染武漢肺炎，因病情惡化在6日晚間送加護病房，由外相拉布暫代職位，美國總統川普祝他早日康復。圖／擷自強生推特（資料照）

英國首相強生（Boris Johnson）上個月確診感染武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），因發燒不退病情惡化，在6日晚間被送入加護病房（ICU），唐寧街昨晚發表聲明表示，強生已指派外相拉布（Dominic Raab）在必要時代理首相職務。

55歲的強生在10天前確診，在當地時間6日晚間8時左右被送往倫敦蓋伊和聖湯瑪斯醫院（Guy's & St Thomas' Hospital），該院屬於英國國民醫療服務（NHS）體系，稍早拉布表示，強生在醫院度過了舒適的一夜，「精神很好」。

美國之音報導，據內閣人士透露，強生被送入加護病房前有呼吸困難，但沒有使用呼吸器。

強生6日還在推特發文表示，因為仍有武漢肺炎的症狀，昨晚他在醫生建議下，到醫院做一些例行性檢查，並感謝NHS卓越的工作人員在如此艱困之際照顧他。

強生之前在唐寧街10號首相官邸自我隔離期間也曾發布影片說，他的症狀輕微，要大家放心，並敦促英國人遵守全國封城措施，相信絕對可以戰勝病毒。

強生懷有身孕的女朋友凱麗·西蒙茲（Carrie Symond）也出現了武漢肺炎症狀，她也透過推特指出，她沒有接受檢測，目前正在倫敦的家中自我隔離。

美國總統川普得知後，祝強生早日康複，他在白宮記者會上說，他希望而且相信強生會沒問題的，強生是個很強悍的人。