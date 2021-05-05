謝瑞仁，1909年1月4日，生於日治時代的台南廳麻豆區，自幼成績優異，1922年考上州立台南二中（今之台南一中），畢業後考上台灣總督府醫學校，是當時台灣子弟最嚮往的菁英學府。醫學校畢業後，謝瑞仁回故鄉麻豆執業，他為人和善、笑口常開，對於窮苦病人常不收費用，甚受民眾愛戴，當地人暱稱他為「瘋醫師」比喻他不計較收入卻樂於助人。當時日本政府對台人壓榨經濟剝削，謝瑞仁同情弱勢民眾而有民族反抗意識和社會主義理想！

1945年二次大戰結束，日本戰敗，在麻豆地區有「還中會」社團的成立，主要是向民眾介紹台灣返回祖國的政治形勢和國共兩黨在中國的發展，謝瑞仁和蔡國禮兩位醫師是這個社團的財務支持者，結合當地熱衷地方事務的青年，希望能保護鄉土建設新台灣。當時謝瑞仁還成立「義務警察隊」、「調解委員會」等組織，活躍於地方政治事務，甚至在1947年228事件時成立了「麻豆自衛隊」維持治安秩序，但也因此得罪了國府當局。228之後國府援軍登台展開大屠殺與大逮捕的清鄉運動，謝瑞仁對國府徹底失望，1947年10月他透過共產黨地下黨員李媽兜的介紹加入了省工委會的組織，並經由他的影響力陸續吸收有志成員壯大發展。1948年謝瑞仁獲得麻豆鎮民代表聯名支持高票當選麻豆鎮長，1950年他又轉任麻豆鎮農會常務理事，並於改選後當選理事長，可見他在地方上的人氣和民意的支持！

但是情治單位追捕共產黨地下組織的肅清工作並未隨著228事件結束後而停頓，1950年蔡孝乾（中共派來台負責人）被捕，供出省工委會成員名單，同年5月台南新化分局接獲自首分子林天生供詞將省工委會麻豆支部成員供出，警方開始大事搜捕，麻豆案共36人被捕，而謝瑞仁、蔡國禮和張木火三人被列為領導地位而判處死刑，同案中有9人被判無期徒刑，是懲治叛亂條例實施後南台灣最大的叛亂案。謝瑞仁是否真的加入共產黨也有爭議之處，另有一說是他因參與麻豆鎮農會理事長選舉而捲入地方派系傾軋，他一當選即被逮捕並很快被執行槍決，享年才42歲，英年早逝令人惋惜！

謝瑞仁是麻豆名醫，熱愛鄉土，參與地方公共事務卻惹來叛亂罪名喪生於馬場町，死後家人三餐無以為繼，令人鼻酸。2018年10月5日促進轉型正義委員會正式撤銷有關謝瑞仁等共同意圖顛覆政府之有罪判決，他的清白是遲來的正義，還給麻豆人永遠的哀思！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集