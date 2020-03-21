指揮中心統計，截至目前累計153例確診，120例境外移入及33例本土病例。避免返國民眾成為防疫破口，將回溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者，目前匡列3,000人，將通知即刻起居家檢疫。圖/取自陳其邁臉書

中央流行疫情指揮中心今(21)日表示，因近期國內境外移入個案數攀升，將往回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者，目前匡列3,000人，將通知即刻起居家檢疫，並進行武漢肺炎病毒檢驗。

由於歐美各國疫情嚴重，國人紛紛回台避難，指揮中心統計，昨天有5000多人返台，今天中午之前也有1800多人返台；副指揮官陳宗彥說，這幾天看下來，返台人數有開始下降，且出國人數也減少了，但還是要呼籲，這段期間先忍耐一下，減少非必要旅行。

隨著返國人數增加，境外移入確診案例也跟著暴增，截至今天為止，累計153例確診(今日新增案136至153)，分別為120例境外移入及33例本土病例。

為了避免出現防疫破口，先前已對歐洲及中亞返國人士進行回溯採檢部分，副指揮官陳宗彥表示，目前回報10700多位，有141位外籍人士，再加上開始實施有過3、4天時間，數字跟掌握的很接近。

今天則宣布將往回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者，目前匡列3,000人，將通知即刻起居家檢疫，並進行武漢肺炎病毒檢驗。

指揮官陳時中表示，已主動勾稽健保系統，調查這段期間自上述國家返國後曾就醫，並有上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知該民眾即刻配合居家檢疫，同時主動聯繫地方衛生局或1922防疫專線，安排相關採檢措施；若民眾入境後曾就醫，但尚未收到簡訊，亦請主動聯絡當地衛生局及配合相關措施。