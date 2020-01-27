「福爾摩斯博物館」，是約翰華生醫師和老朋友福爾摩斯，生活接案的地方，每一年，有數百萬名朝聖者到此一遊，館內陳放有關福爾摩斯生活的用品，貝雷帽，大風衣，拐杖，出名的菸斗。很多電影場景的擺設，也出現在屋子裏面。更重要的，華生醫師和福爾摩斯兩人的蠟像，就像真實人物，呈現在眼前。圖／公有領域，取自維基共享資源

「人類的身體是心靈的最佳寫照」— 維根斯坦

前言

我從小就是一個偵探小說迷，還曾經立定志向，長大後要當警察，小學三年級，第一次看到福爾摩斯探案的中譯本，從此走入歧途，血腥，暴力，加上懸疑，成為偵探小說最吸引人的元素，有時候晚上不睡覺，用手電筒偷偷在被窩裡看，被父母發現後，書被沒收了，卻還是不改其志。

小學五年級，上學途中，目擊一件撞人逃離現場的車禍事件，我靠著記憶花了一天時間，找到車輛和兇嫌，並且通知警察，獲得學校讚美。

50年代末期，台灣出現第一本「偵探雜誌」，我積存幾天零用金，才能去租書店借來看，裡面雖然都是翻譯文章，作家以美歐和日本為主，卻打開我對日本推理的認識，偵探天地也豁然開朗，松本清張，江戶川亂步的大名成為日記一部分，後來台灣作家林佛兒也辦了「推理雜誌」，專刊日本推理小說，也讓我對本格派推理印象深刻，「推理雜誌」辛苦經營很多年，最後還是收攤，令人遺憾，我的日記裡面，記錄我讀過的所有偵探小說作品，但是，隨著年齡漸長，現實世界的偵探，也跟著時代進步走向更廣大的天地，很可惜，我卻沒有當成警察，成為一生的遺憾。

偵探的工作當然是搜捕罪犯，解開謎題，從19世紀末期，亞瑟柯南道爾醫生創造了福爾摩斯到現在，已經一百多年，犯罪偵查工作，更是突飛猛進，從最早期的目擊辦案，演變到現在的微物跡證科學辦案，可以說是一本比偵探更精采的故事，平常，我們也可以從美國影集「CSI犯罪偵查」，或「疑犯追蹤」以及「心理犯罪」，這些節目中，找到知識和娛樂。

根據統計，福爾摩斯的探案故事，已經翻譯成50種文字，發行量僅次於聖經，可以說，沒有人不認識福爾摩斯探案的故事，這些探案被拍成影片或影集，更是無法計算，小勞勃道尼也因為拍了福爾摩斯，演藝事業鹹魚翻身，最近好萊塢更把嚴肅的偵探片，拍成胡鬧喜劇「福爾摩溼和滑生」，雖然影評不佳，卻也獲得很好票房，或許因為如此，許多人以為福爾摩斯是真實存在的人物，也因此，世界上虛構的人物竟然擁有博物館，福爾摩斯是第一人。

貝克街221號B

如果你是偵探迷，那麼建議你，不要錯過倫敦貝克街221號B，這個地方被稱為「福爾摩斯博物館」，招牌掛在牆壁上，每天都有來自各國旅客排隊上門，此地就是約翰華生醫師和老朋友福爾摩斯，生活接案的地方，每一年，有數百萬名朝聖者，專程到此一遊，館內陳放著所有你可以想到的，有關福爾摩斯生活的用品，貝雷帽，大風衣，拐杖，出名的菸斗，當然，很多電影場景的擺設，也出現在屋子裏面，更重要的，華生醫師和夏洛克。福爾摩斯兩人的蠟像，就像真實的人物，呈現在眼前。

創造華生和福爾摩斯的作者，亞瑟柯南道爾，就是一位醫生，他從來不諱言，「自己就是故事中的華生醫生」。

柯南道爾是英國貴族後裔，1859年出生，1876年進入愛丁堡大學醫學院，專業是眼科，但是，柯南道爾很幸運，在醫學院學習時，擔任約瑟夫貝爾教授的助理，約瑟夫貝爾，是一位蘇格蘭的外科醫生，也就是柯南道爾後來創作福爾摩斯的原型人物。

既然擔任醫生教授助理，柯南道爾勢必經常要跟隨在教授身邊，也因為這樣，所以，柯南道爾時常看到約瑟夫醫生表現出很多驚人的能力，例如，約瑟夫醫生看診時，聽到病人敲了四次的門，然後走了進來，醫生會對病人說，你今天還有緊急事情要做嗎？病人感到驚訝，醫生會解釋說，通常，心理不急的病人，只會敲兩次，心裡很急，才會多敲好幾次，可見約瑟夫對人類行為觀察入微，這些本領，後來在福爾摩斯身上，也表露無遺，例如，福爾摩斯只要看到一個人的手掌，就知道他的職業，甚至看到客人穿著，也知道他來自何方，約瑟夫經常告訴柯南道爾說，「做一個醫生，觀察力特別重要」，觀察力不是算命，而是一種科學。

約瑟夫醫生喜歡和醫生同行聚會，並且在聚會中談論他所遇到的故事，柯南道爾就會把故事記錄下來，有一次，約瑟夫談到「香垂爾命案」，這是約瑟夫醫生親自經歷的案件，在「香垂爾」地區，一位貴婦突然死亡，當地警局找到約瑟夫醫生，到現場勘驗，醫生在現場聞到一股很濃的煤油味道，警察告訴約瑟夫，這位婦人很可能是煤油中毒死亡，但是，約瑟夫看到婦人倒臥的地方，還有一些嘔吐物，約瑟夫用手帕把嘔吐物撿拾起來，發現嘔吐物裡面有很濃的鴉片味道，而且婦人的嘴巴並沒有臭味。於是，約瑟夫告訴警察，婦人的死因是鴉片吸食過度，並非煤油中毒，因為煤油中毒者的嘴巴會有臭味，而且死者嘔吐物中有鴉片殘留，在那個時代，英國貴族盛行抽鴉片，而柯南道爾塑造的福爾摩斯，也有鴉片吸食習慣。

1881年，柯南道爾從愛丁堡醫學院畢業，在倫敦開了一家眼科私人診所，可惜，知名度不足，又太年輕，上門看病的患者非常少，這個時候，柯南道爾突然想起他的醫學院老師約瑟夫，並且把平常筆記和現實生活比對，開始學習撰寫偵探小說，華生醫師和福爾摩斯偵探，也就這樣誕生了。

1887年，柯南道爾撰寫「血字的研究」，開始在英國「岸濱月刊」登出，這篇探案小說使柯南道爾一炮而紅，於是，柯南道爾決定放棄醫生職業，開始寫小說，有關福爾摩斯探案一共有56個短篇故事，4個中篇故事，並且虛擬了福爾摩斯的住家，貝克街221號地址，這個地址在倫敦本來不存在，一直到1930年，一家銀行進駐後，此地才成為實體住址，從此，銀行開始忙碌，因為每一天都會收到一大堆寫給福爾摩斯和華生醫生的信件，這一年，剛好柯南道爾死亡，銀行覺得非產麻煩，因此告訴市政府，倫敦市府後來一想，既然有人寫信福爾摩斯，那就把這裡做為博物館，也紀念柯南道爾，這個議案拖了60年，到了1990年，銀行搬走了，博物館從此在貝克街221號出現了。

柯南道爾也寫過歷史和戰爭小說，例如南非戰爭，但是，所有讀者只知道福爾摩斯，這也是作家的另一種悲哀。

目擊者時代

最早期的偵探抓兇手，在沒有科學儀器之下，所謂現場目擊者，變得很重要，但是，人類記憶力，並不完全可靠，因此發生不少冤案，所以，用甚麼方法可以把目擊者的腦中記憶影像，真實還原出來，就關係著是否可以破案，如果目擊者指認錯誤，很容易造成冤案，因此，尋找目擊者指認兇手，是早期偵探最常用方法。

為了指認兇手，開啟了刑事鑑定的工作，最初不是美國，而是在法國，因此我們不得不認識一個人，「阿風斯貝提雍」。

貝提雍的另一個稱謂，就是「刑事鑑定之父」，他年輕時當過老師，1872年，貝提雍來到巴黎警局，當上一個小小辦事員，有一天，貝提雍讀了一本書叫做「人體測量學」，這本書給了他靈感，書中說，「人體每一個部位都可以測量，把所有不同的部位組合起來，就可以拚啜出不一樣的人臉」。

這句話給了阿風斯靈感，於是，他把自己的想法告訴上級，並且用紙卡製造出不一樣大小人臉部位，包括眼睛，鼻子，嘴巴，耳朵等等，1988年，巴黎警局採取阿風斯的建議，成立世界上第一個身分鑑識科，有關目擊者所看到的人臉素描方法，一直到現在，還是被警界使用，利用身體部位圖卡組合，可以幫助目擊者快速恢復記憶，在福爾摩斯探案裡面，有一個故事「巴斯克納村獵犬」中，就曾經提到阿風斯貝提雍這個人，可見他的大名已經傳到英國。

除了人臉辨識，指紋也是破案關鍵，人類歷史上，從埃及法老時代，就知道每一個人的指紋不一樣，1784年，德國一位醫生約翰麥爾告訴全世界說，「世界上，沒有兩個人的指紋是一樣的」，這句話如春雷乍響，但是，聽者藐藐，1860年，一位英國駐印度的殖民官約翰赫歇爾，首次利用指紋，辨認領薪水的人，要求領錢的人要蓋上手印，以避免有人出面冒領，可見，英國殖民印度時代，會寫字的人非常少，但是，指紋還是沒有被利用在犯罪偵查上面，又過了20年，1879年，有一位英國醫生叫做亨利佛爾斯，他在英國「自然」期刊寫了一篇論文，「指紋辨識學」，這篇文章引起很大注意，當時，法國貝提雍創造的「身分辨識法」，已經傳到英國，可是英國人卻認為操作方式太複雜，正要尋找更簡單的方式。

佛爾斯的論文，引起達爾文的表弟高爾頓的興趣，過沒多久，高爾頓根據佛爾斯的資料，自己在「自然」雜誌，發表一篇「指紋學」，卻故意把資料提供者佛爾斯的名字遺漏，引發一場糾紛，這時候，英國內政大臣阿斯奎斯注意到這個糾紛，找到高爾頓，並且下令由內政部組成一個專門委員會，持續研究指紋，1879年，印度已經把指紋辨識法，納入犯罪偵查方法，1902年，指紋辨識在英國成功破解很多犯罪案件，尤其是小偷竊案，只要利用三個指紋，螺形，環形，弧形，就可以組成不同的人類手掌，這是造物者的恩賜，也給了偵探偵查的靈感，真的很奧妙。

彈道和血液

所有偵探影片的組成元素，免不了槍枝和流血或死亡，所以這兩樣東西，對偵破案件極為重要。

人類歷史上記錄，中國在第九世紀，發明了火藥，第十世紀，火槍就出現了，在敦煌石窟裡面，有一張岩洞出土的壁畫上，畫著佛陀在菩提樹下冥想，魔鬼將佛陀包圍起來，其中有一個魔鬼，手上就拿著火槍，正在攻擊佛陀，此畫證明了第10世紀，人類已經發明火槍，最早的火槍，又稱火繩槍，後面用一根繩子，拉動槍管裡面的撞針，撞擊火藥，再擊發子彈，所以，每一次擊發後，就要停下來裝一次火藥和子彈，相當不方便，但是，槍枝的進化也非常緩慢，雖然可以遠處擊發，卻比不上冷兵器順手，到了19世紀初期，利用銅殼包裝炸藥和子彈，成為一體的子彈，終於問世，但是，放入槍管中，一次也只能擊發一個子彈，這時候，一位天才橫空出世了，剛好是在美國大拓荒時代，槍枝成為西部牛仔必備的武器。

1847年，16歲少年柯爾特，前往西部拓荒途中，自己在紙上設計一款手槍，最大的不同是，子彈被擊發出去後，後面的輪盤會隨著旋轉一次，於是一種可以一次性放入5個子彈的輪盤手槍，終於問世了，名稱是「柯爾特手槍」，因為旋轉向左，又稱左輪手槍，為了穩定擊發出去的子彈飛行方向，槍管裡面設計了6條膛線，從此，槍枝的發展開始走進多元化，各種大大小小的口徑，不同槍管長短，大小不同子彈，膛線的左右和數量各有不同，也因此提供了偵探鑑識上的比對，一但槍枝被使用過，擊發出去，就產生一種「類化現象」，於是，我們可以看到只要犯罪發生，警察在第一時間到場，第一個工作就是尋找遺留的彈殼，然後從彈殼判斷槍枝種類，下一個工作就是從屍體或傷者身上取出子彈，進行膛線比對，槍枝代表人類身分證，就算是同一款槍枝，但是射擊後，絕對不會出現一樣的膛線，理解哪一支槍犯了罪，很快就可以追到兇手了，所以美國很多州開放槍枝買賣，但是，擁槍者必須登記，做為日後發生犯罪事件的追查。

人類在20世紀到來之前，科學上仍然無法分辨，紅色一堆血，到底是動物血？還是人血？因此很多冤案就產生了。

1721年，住在愛丁堡一位農民威廉蕭，被人懷疑在爭吵中把女兒凱薩琳殺死了，唯一的證據是威廉蕭身上有血跡，雖然威廉在法庭上不停喊冤，辯稱這是動物的血，但是法官不相信威廉，最後威廉被判處死刑，威廉被處死後兩年，他的親人才在家中的牆縫裡找到凱薩琳留下的遺書，法院終於知道又冤死一個人。

200多年後，鑑別血液的技術，終於出現，1900年，一位德國醫生保羅烏玲胡特在研究雞蛋的蛋白中，找到製造動物血清的方法，並且可以區分出動物血和人類血不同，1915年，義大利醫生拉特斯認為乾掉的血液，還是可以使血液還原，於是他用蒸溜水，成功把已經乾掉的血液再度現蹤，1922年，拉特斯發表「血液的特性」，這篇論文啟發了一位德國醫生藍德斯泰納，1935年，蘭德斯發現血清中的抗原，成功把血液分成四種血型， A型「紅血球裡有A抗原，血清裡有B抗體」，B型「紅血球裡有B抗原，血清裡有A抗體」，O型「紅血球裡沒有抗原，血清裡有A 抗體，B抗體」，AB型「紅血球裡有A抗原，B抗原，血清裡沒有抗體」，這四種血型分類，把犯罪偵查工作推向新的里程碑。

毒物， DNA

犯罪殺人工具很多，但是幾千年來，用毒物殺人的習慣，早已存在文獻中，有一句俗話說，「毒藥用量小，就是良藥，良藥用量多，就是毒藥」，4500年前，肥沃半月彎的蘇美人，就記錄從動物或植物中，可以提煉各種毒藥，例如，從核桃裡練出氰化物，有一種毒芹菜可以致命，希臘的哲學家蘇格拉底，就是喝下毒芹藥物死亡，羅馬時代，被稱為人類史上毒殺最多的時代，很多行政官十個有九個，死於毒藥。

由於化學知識的進步，毒物學在18世紀也進入犯罪偵查的殿堂，1751年，英國「布簾迪毒殺案」，這是史上第一件，法官利用「毒物分析報告」在法庭裡判案，被告布簾迪用砷化物毒殺父親，動機是為了爭奪遺產，2006年，英國一位叛逃的俄羅斯前特務，利維年柯被一種放射性物質砣毒殺，引發俄羅斯和英國外交緊張，放射性物質通常無色無味，最適合用以毒殺。

但是，毒殺案其實是最容易辨識，身體死後的反應，或者從皮膚或內臟也可以檢出判斷，死者是否死於毒殺。

不管替無罪者開脫，或為凶手定罪，現代遺傳科技已經是最好的工具，或者說DNA鑑識，在CSI影片中，我們經常可以看到探員用棉花棒在嫌疑犯口中輕輕一抹，這就是遺傳因子檢驗的基本動作，不管是毛髮或口沫，可以從中驗出 DNA， 知道案發現場到底是誰在場，如果這些東西是在死者身上，那麼嫌疑犯就要更多解釋了，於是，一根頭髮也會變成破案的關鍵，所以，我們更進一步，進入現代鑑識科學的微物跡證。

人體會說話

西方人認為死去的人，為了自己身上遭受的冤屈，會利用身體對法醫或偵探說話，所以，從事犯罪鑑識工作者，第一個信條就是要尊重死者的身體，除了死者身體上所遺留的，各種眼睛看不到的物體，現場各種事物，也是微物偵查的重點。

每一位偵探最熟悉的一句話，「凡接觸必留下痕跡」，這一句話來自有名的「洛卡交換定律」，洛卡也是一位福爾摩斯大粉絲，這個人把法國犯罪鑑識科學推向世界第一，法國因為這個人，建立第一個犯罪實驗室，成為全世界跟進學習的樣板，你如果看過CSI影集，很大的犯罪實驗室，就是來自洛卡的構思。

1877年，洛卡出生在里昂普通家庭，從小就是一個典型的福爾摩斯探案迷，年輕時代，洛卡在里昂大學學習法律，並且同時研讀醫學，成功拿到醫學博士和法律學兩個學位，畢業後，洛卡隨即被巴黎警局延攬進入犯罪鑑識科，追隨貝提雍，經過洛卡的建議，擴充犯罪鑑識科學，成為犯罪實驗室。

1912年，洛卡承辦一件殺人案，這個案子被視為微物跡證破案，最好的範例。

這件發生在里昂的命案，死者女性，名字叫瑪莉，瑪莉被發現時，已經沒有呼吸，事後證明是死於勒斃，與死者過從甚密男朋友古爾邦，被認為涉嫌重大，遭到逮捕，但是，古爾邦卻提出不在場證明，洛卡辦案陷入膠著，於是，洛卡依照辦案程序約談古爾邦，並且檢查古爾邦的手指甲，洛卡發現手指甲下方有一些汙垢，洛卡把這些不明污垢取下後，在實驗室的顯微鏡下檢驗，這些汙垢中有一種不知名的粉末，洛卡進一步分析，原來這些粉末是許多女性化妝品常用的原料，於是洛卡再度回到現場，檢查死者瑪莉的物品，終於找到一盒女用的蜜粉，蜜粉中的原料和古爾邦的指甲殘留物，一模一樣，於是案子終於偵破，古爾邦看到證據，無法狡辯。

當然，犯罪偵查工作進步神速，還要感謝顯微鏡的發明人，沒有這個東西，所謂微物跡證，全部是空談。

顯微鏡的發明必須從眼鏡講起，1284年，義大利人薩爾維諾阿馬多，用玻璃製造了世界上第一副眼鏡，2百年後的1590年，荷蘭眼鏡商人傑生父子發現，在玻璃片下面的東西會放大，於是世界第一部複合顯微鏡問世了，許多人知道傑生眼鏡公司，目前還是眼鏡名牌。

但是，真正使顯微鏡可以派上犯罪偵查現場，要等到1674年，荷蘭生物學家雷文霍克，他成功發現單細胞微生物，這個時候的顯微鏡，可以看到縮小百萬分之一的細小物體，1891年，奧地利一位法官漢斯葛洛斯寫了一本書，「預審法官，警察與憲兵指南」，在這本書中，漢斯開宗明義說，「顯微鏡下的微物證據將成為警方破案的根據」。

不管人與人接觸，或者人走過的地方，一定會留下痕跡，經由顯微鏡，把微小到細沙，泥土，或者一根頭髮，凸顯出來，然後追查來源，已經變成犯罪鑑識的程序守則。

當然，洛卡受到偵探推崇的最大原因，不只是打造犯罪實驗室，而是犯罪偵查者的工具箱，這個百寶箱是偵探必備的工具，你在很多電影中所看到的，偵探或者現場鑑識工作者手提黑色工具箱，就是來自洛卡設計，包括顯示血跡的光敏靈，顯示指紋的棉花棒，測量足跡的粉末，以及各類測量工具，應有盡有。

結語

美國聯邦調查局目前是全世界最大的偵查訓練中心，知名度可以比美的只有英國蘇格蘭場，英國蘇格蘭場因為福爾摩斯探案的加持，長期來一直維持不錯的名聲，反而開啟犯罪偵查先鋒的法國洛卡實驗室，被人忽略了，當然這一切的成就還是要感謝柯南道爾，他把犯罪故事寫出動人一幕，也成為人類社會無法逃避的原罪，所有出名的偵探小說，勢必結合了有關道德，正義，暴力，血腥，財富，各種面向，而這些面向更是組成了這個人類花花世界。

記住這句話，「凡走過必留下痕跡，日後就是無聲證人」，所以請你不要犯罪，永遠保持我們生活中的理性，做一個快樂的人。

（原載源雜誌134期，作者授權轉載）