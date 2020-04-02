德國商人羅特熬過中共黑牢的折磨，他也從擁有法拉利回歸到一無所有，但是，他唯一學到的，就是不要相信中共國，這是一個謊言堆積的國度。示意圖，取自Pixabay

儘管中共國台辦杯葛台灣，以包機方式接回台商，因為台商吵著要離開武漢，剛好證明了中共所宣傳湖北安全的假象，但是，武漢台商不顧國台辦連哄帶騙阻擾，忍受夜奔千里辛苦，3百多人還是順利回到台灣，經歷這場武漢封城後2個月的肉票之旅，這些用生命拚搏賺錢的台商，在瘟疫之下，還可以留住青山，未來恐怕會談中共而色變吧，台商要好好思考；在中共謊言之下，到底要當糊塗中國人，還是腦袋清楚台灣人，瘟疫之後，西方國家和中共國經貿脫鉤，已經勢不可擋，台商還搞騎牆術，想要兩邊討好，在中國已經無法明哲保身了。

虎口下討生活，本來不容易，不只是台商戰戰兢兢，老外有外商身分保護，還是無法幸免於難，只要中共要整你，你在屋簷下，又如何逃得過？90年代，我的表弟在東莞經營紙廠，一開始風生水起，累績上億財富，儘管生活低調，仍然無法逃過土幹的耳目，地方黨幹部三番兩次上門勒索樂捐，後來共黨匪幹自己發公文，設計變更地目，整個工廠就被中共國侵吞，打官司打到傾家蕩產，上訪數百次，仍然無力回天，表弟沮喪，又無顏回台灣，終於淪為中共國的遊民，表弟沒有進黑牢，總算是幸運，這位寫-龍年—我如何在中國監獄倖存一書的德國商人羅貝勒，羅特，他的遭遇可就不同了，羅特在中國黑牢待了7年7個月，2018年出獄後，用2年時間努力寫書控訴中共國，他說；我的往事就是最好的證據，該書三月在德國出版。

羅特在中國的故事，完全是電影紅色角落的翻版，1997年，好萊塢找到李察基爾演出紅色角落，故事是一名美國商人傑克到中國經商，因為利益糾纏，被設計捲入一場謀殺案，緊接著就是中共缺乏司法獨立和人權保障的司法大戲，李察基爾演出這個電影之後，被禁止入境，成為中共黑名單，理由就是侮辱中國罪，中共國的玻璃心一但發作，就是蠻橫天下無敵。

羅特的故事距離今天更近，根據書中描述；

2004年，羅特懷抱發財夢，來到深圳，當時最大夢想是買一輛法拉利，他在深圳認識一位上海女孩安潔莉娜，兩人合作開設投資公司，經過4年，羅特夢想果然實現了，當時，深圳上流圈子只有50輛法拉利，羅特是其中之一，羅特認為在中國賺錢太簡單了，2008年，美國次貸金融風暴帶給羅特新機會，羅特成立一個中國財經網，聘僱30位金融投資分析師，開始在網路上收取會員，指導投資，果然在深圳吹起一股風氣，羅特忘了自己已經處於危險之中，而且不管多有錢，終究是小平民，朋友勸他；見好就收，這裡可是共產黨地盤，但是，羅特不相信，羅特說；我的公司執照經過特許，完全合法，沒有問題，羅特忘了，中國的股匯市，表面是自由開放，背後是中共管控，就好像黑市賭場，你賺太多，就是傷害國家利益，果然，災難臨門了。

2011年，羅特突然被扣押，公安帶著他上門抄家，把百萬美金現款和珠寶完全沒收，後來，羅特說；在沒收清單中沒有些項目，很顯然被公安私下侵吞了，這是中共國的習慣，沿習自大清朝以來，抄家就是抄家的人發大財的意思。

從此，羅特失去自由，被關押在東莞第三監獄，連個罪名也不知道，羅特聘請中國律師，經過14個月才拿到控訴資料，內容居然是合同詐欺案，律師告訴他；不要在任何文件上簽字，不管壓力折磨多麼厲害，你一但簽字，罪名就由共產黨瞎掰了，羅特很清楚這一點，關押三年後，才第一次上法庭，羅特被判刑八年，如果從2011年起算，他還要關到2018年，羅特受不了，開始寫信給母親說；他準備自殺，已經向主禱告，死亡並不可怕，除非德國政府把我經歷的故事，向媒體揭露，在此之前，德國領事館人員到監獄探望他，總是勸他要忍耐，不要讓外界知道這件事，就可以很快離開，如果你大聲嚷嚷，讓中共沒面子，自己會丟掉生命，羅特說；德國政府的懦弱，讓人討厭，對德國政府而言，德國在中國的利益，比起人權還重要，這一點認知之後，更使羅特鼓起反抗的勇氣，所以，他決定不要保持沉默，經過母親的奔走，德國北威州議會知道他受冤枉的事情，德國人權組織基督徒反酷刑團體也出面聲援，也因為外界知道他的故事，羅特反而安全了。

羅特在東莞監獄每天做工9小時，每月薪水22塊人民幣，下班後，還要經歷兩個小時的洗腦教育，坐在小板凳上，收看一帶一路強國崛起這些洗腦節目，羅特說；他曾經月入數百萬，在監獄中一個月22塊工資，還不到他過去輝煌騰達時候，每月付出的小費千分之一。

今年三月，武漢瘟疫肆虐德國，羅特的新書出版了，羅特用基督徒的精神，熬過中共黑牢的折磨，他也從擁有法拉利回歸到一無所有，但是，他唯一學到的，就是不要相信中共國，這是一個謊言堆積的國度，比起羅特，更悲劇的是羅特的同夥安潔莉娜，那位溫柔的上海女孩，她沒有對羅特落井下石，審判時，沒有說過任何對羅特不利的壞話，結局是；無期徒刑，理由很簡單；因為她是中國人。