五福國中學務處也用心錄製「考前應試秘訣」影片，由各科老師粉墨登場，以溫馨有趣並提醒如何應試將自己畢生絕學提供給五福考生。(圖/翻攝影片)

109學年度國中教育會考將在5月16、17日登場！ 隨著會考的腳步走近，考生壓力漸增，心情也跟著緊張與浮躁不安，高市五福國中為了幫考生紓壓祈福，今22日（三）舉行「包高中」活動。

尤值一提的是五福國中學務處也用心錄製「考前應試秘訣」影片，由各科老師粉墨登場，以溫馨有趣並提醒如何應試將自己畢生絕學提供給五福考生，影片並有各班導師的虔誠祝福。國三黃同學生看完影片，表示老師們的貼心，讓同學們感動，大家不再為國中會考感到緊張與憂慮；王同學也說，尤其老師們造型很好笑，提示會考重點，帶給正能量，對會考更有信心。

五福國中陳校長說，防疫期間學校對學生的教育付出，更要用心細膩，十分感謝行政團隊與家長會的用心安排。

高市五福國中校長陳宗慶、家長會會長紀乃翰上週末就邀請行政團隊與家長代表，帶著文具與考生名單一起到高市天公廟文昌帝君座前祈福過香。今學務處精心安排校長與會長一一到各班送上加持的文昌筆與學務處特製的花布大粽子，陳宗慶校長也特地向考生表達滿滿的期許與祝福。

五福國中「包高中」活動。除了營養午餐提供包子、粽子等，並送上天公廟文昌帝君加持的文昌筆與特製的花布大粽子，希望五福國中考生包中理想高中。學務處錄製「考前應試秘訣」影片，提供各班導師利用早自修或班會課時，播放給考生欣賞。也特地向考生表達滿滿的期許與祝福。

因應疫情，當前學生應試都必須戴口罩，教育部參考指揮中心建議，避免學生戴口罩在夏天會悶熱，國中會考全面開放冷氣，全部採梅花座位，開啟前、後門，及窗戶開啟約一拳頭寬距離，另為怕噪音干擾考生，今年會考取消英語聽力測驗，根據時間表，國中會考是在5月16日、17日，有20多萬考生。