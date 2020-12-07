一千多位北威州農民駕駛著他們的拖拉機，用五顏六色的彩燈裝扮了一輛輛拖拉機在疫情襲擾的日子，農民們心裡裝載著陽光，他們挺身而出，以特殊的方式，點亮黑夜，慰問病人，以聖誕老人般的虔誠，祝福世人，平安健康！圖／田牧

昨晚的天空，漆黑一片，不見星星與月亮。忽然窗外傳來一片隆隆的拖拉機馬達聲，戶外五彩斑斕的燈火射入窗欞，心裡咯噔自問「咋回事？」我趕緊打開沿街的窗戶，只見長龍似的拖拉機慢慢移動前行，每一輛都張燈結彩，鐵疙瘩黑牛居然打扮得花枝招展，點亮了幽幽黑夜……

我趕緊去拿手機拍攝，心裡卻在納悶，今日何日？從未遇見過這樣不同尋常的景致，難道是變相的聖馬丁節？因為疫情，為了保持間距，讓孩子們坐上拖拉機，點亮更多的彩燈？可時間不對呀，長龍似的拖拉機隊伍老也走不完，我們村裡也沒有這麽多拖拉機呀？我問女兒：「今天是什麽日子？」她也答不上。

閱讀媒體報導方才知道，我們北威州的農民，在疫情期間，舉行了一次聯合活動，他們用五顏六色的彩燈裝扮了一輛輛拖拉機，在迎接聖·尼古拉斯（聖誕老人）的前夜，彩燈披掛的拖拉機，奏響了隆隆的轟鳴聲，一村接著一村地遊行。

報導說：在整個北威州，由一個農民協會組織了這個活動，有一千多位農民駕駛著他們的拖拉機，一路傳播著「希望的火花」，在疫情的黑夜中點亮新的希望，展望美好的未來。



農民駕駛著他們的拖拉機，傳播著「希望的火花」，在疫情的黑夜中點亮新的希望，展望美好的未來。圖／田牧

遊行的拖拉機隊伍經過醫院、養老院等時，都會停留片刻，分發小禮品。農民協會的發言人安德森說：「許多孩子沒有錯過這次機會，他們也登上了拖拉機，拖拉機上點綴著閃亮的星星和童話般的彩燈，宣布新的日子將要到來。」

王安石道：「不畏浮雲遮望眼，只緣身在最高層。」我為德國農民感動，在疫情襲擾的日子，農民們心裡裝載著陽光，他們挺身而出，以特殊的方式，點亮黑夜，慰問病人，以聖誕老人般的虔誠，祝福世人，平安健康，希望人們像往年一樣，渡過一個愉快幸福的聖誕節！

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