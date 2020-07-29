很多關心國際情勢的朋友問我，「川普如此大動作，到底玩真的還假的？」我的回答是玩真的，不只是基於選舉而已，川普有責任讓美國不會在他手上，向中共求饒，走向二流國家，簡單說，黑人命貴暴動以及武漢瘟疫，這兩項打擊，已經使美國經濟嚴重受創，也打擊川普民調聲望，而這兩樣武器，和中共企圖顛覆美國民主，脫離不了關係。

這一場共產專制和自由世界的對抗，既然已經啟動，就必須分出高下，美國基督信仰為主的保守派，打擊共匪犯罪集團，時間已經不多，錯過這個時間，如同蓬佩奧的演講詞說「如果我們沒有改變中共，那麼中共將改變自由世界，這個世界將由中共掌控」，局勢已經擺在檯面上，只要不瞎眼，都看得到。

紅色中共是非法政權

關閉休士頓領事館，有一個重大象徵，這個領事館是中共從中華民國手上接收，館產的原主人是中華民國政府，關閉休士頓象徵，美國不承認中共政權屬於合法，關閉前一天，領事館傳出慶功宴的呼聲，中共探索火星的「長征五號」發射成功，今年5月，長征五號升空失敗，摔落在象牙海岸，兩個月後，中共在太空競爭扳回一城，美國企圖以禁止輸出法令，在太空軌道導航技術晶片，卡住中共，可惜沒有成功，這幾年，事實擺在眼前，中共在太空競逐方面，突飛猛進，已經超越俄羅斯，美國從探月開始，在太空領域聘請大量科學家，搞了50年，花了大量金錢，但是，中共卻在短短10年時間，趕上美國，花費只有美國10分之1，唯一的原因就是盜竊，美國不是對中共太空科技進步害怕，而是對中共特務害怕，因此，休士頓領事館必須先關閉。

事實上，目前中共在美國五個領事館，全部是特務基地，每個基地管轄任務不同而已，紐約基地專門在金融事業，洛杉磯基地專門在AI智慧科技，舊金山基地是生化科技盜竊，當然，最大尾的特務基地是就是駐美大使館，如果美國不希望變成二流國家，被中共宰制，那麼斷交是減輕受傷的唯一方法，簡單說就是「逮捕紅色特務，學習毛澤東關門打掃」。



黑人命貴示威活動。示意圖／擷自美國之音網路影片

中共是黑命暴動後面推手

7月25日，休士頓領事館焚燒文件，美國FBI已經證實，文件中包含用金錢鼓動左派無政府團體ANTIFA的暴動，事隔一天後，波特蘭等幾個民主黨掌權城市，再度發現暴動，時間拿捏恰到好處，暴動者搶奪店家財產，破壞公共建築，但是，左派主流媒體卻不指責暴動行為，反而把批評箭頭導向聯邦警察介入，引發不滿，親共的媒體和團體，想盡方法要在大選中拉下川普，用心已經擺明。

川普選擇在大選前三個月發難，有兩種用意，挽回民調，其次，就算真的敗選，也必須留下抗擊中共的歷史，防止民主黨拜登翻案，拜登雖然把反共作為競選基調，但是，翻開拜登過去歷史，多數美國保守派對自由左派的拜登，還是充滿疑慮。

美國自由左派又稱「白左」，一直以來認為美國無需去改變中國，比較同情弱勢移民或黑命運動，「白左」熱愛自由，甚至偏向無政府主義，普遍認為，中國人自願當獨裁者奴才，這是中國人的選擇，不關美國的事，所以，川普打出重拳之後，中共外交部長王毅就宣稱，「兩大國可以和平來往，只要誰也不要企圖改變誰，大家禮尚往來」，王毅的話雖然說得漂亮，但是，美國對中國的和平演變，是自然不脅迫，傳播內容是事實，但是，中共對美國的和平演變，卻是孔子學院式的強迫洗腦，內容以謊言居多，利用大外宣購買媒體，對美國人進行認知作戰，盜取美國智慧產權，惡質行為不一而足。

美國接觸中共40年，如今覺醒不算太慢，但是，作為美國盟邦的台灣，卻還有不少人迷戀大中國，甚至相信中國是最後贏家，看看美國關閉成都領事館，外面還有高興的中國人，就知道這個國家不正常，人民腦子更不正常，居然慶祝以後赴美簽證要跑到南京辦理，卻忘了這是美中開打的前兆。