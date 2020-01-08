美國國防部8日發出聲明，指出伊朗對駐伊拉克的美軍和聯軍部隊發射十多枚彈道導彈，這些導彈明顯從伊朗發射，目標是伊拉克阿薩德和埃爾比勒等至少2處美軍與聯軍的軍事基地。圖／取自維基百科

美國國防部發表聲明，確認伊朗向駐伊拉克的美軍和聯軍發射了導彈。國防部表示，很明顯這些導彈來自伊朗。

國防部的聲明說：「（美國東部標準時間）大約下午5點30分，伊朗針對駐伊拉克的美軍和聯軍部隊發射了十多枚彈道導彈。這些導彈明顯是從伊朗發射，目標是位於阿薩德和埃爾比勒的至少2處駐有美軍和聯軍人員的伊拉克軍事基地。」

五角大廈的聲明還說：「我們正在進行初步的損失評估。」

聲明繼續說：「最近幾天來，為回應伊朗的威脅與行動，國防部採取了一切適當措施來保衛我們的人員及合作夥伴。由於有跡象顯示伊朗政權策劃襲擊我們在該地區的部隊和利益，這些基地一直處在高度戒備狀態下。」

聲明說：「在我們對局勢和我們的回應進行評估之際，我們將採取一切必要措施來保護和捍衛美國在該地區的人員、合作夥伴與盟友。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊發表聲明聲稱，這次代號為「蘇萊曼尼烈士」的行動取得了成功，其間發射了「幾十枚」地對地導彈。聲明還威脅說，美國如何採取行動，將受到痛擊。革命衛隊還說，如果美國從某些國家的基地發動對伊朗的襲擊，這些國家也將遭到打擊。聲明還對以色列發出了威脅。

在美國國防部確認伊朗發動導彈襲擊之前，1名軍方消息人士對美國之音說，有美國駐軍的伊拉克阿薩德空軍基地遭到火箭襲擊。

美國之音駐五角大廈記者巴布問五角大廈官員：「這是否意味著美國在中東的回應沒有奏效？」這名官員說：「遊戲已經改變。」他還說，美國如果必要的話，美國將採取「先發制人」的打擊來制止對美國駐軍的襲擊。

美聯社說，伊朗國家電視台說，為了報復美國襲殺蘇萊曼尼將軍，伊朗向阿薩德空軍基地發生了地對地導彈。