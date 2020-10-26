加拿大國會外交和國際發展常務委員會國際人權小組委員會，聲明並譴責中國政府對新疆維吾爾族人的暴行。圖為家加拿大渥太華國會山莊中區大樓。圖／擷自維基百科，公有領域

「中共調查報告」繼續欺世盜名

近期以來，整個世界的民主同盟國家齊聲譴責中國政府，一是對中共在新疆設「再教育營」，以高壓政策迫害與監控維吾爾穆斯林族裔的人權與自由；二是譴責中共對香港實施《國安法》，嚴重破壞了香港原本的民主與法制環境，嚴重侵害了香港市民正常的自由與人權。

中國政府一方面同意聯合國與德國派代表實地考察，一方面拋出「所謂的調查報告」，混淆視聽、繼續欺騙國際社會。10月20日，中新社發布新疆發展研究中心的《新疆少數民族勞動就業調查報告》。文章主要觀點：

1、西方一些智庫發表報告稱，新疆存在「大規模強迫勞動」現象，一些政客也大肆鼓噪「新疆強迫勞動論」。為此新疆發展研究中心邀請有關專家學者，對新疆少數民族民眾勞動就業狀況進行了調查。

2、新疆南部地區的發展不能滿足當地民眾就業需求，當地富餘

勞動力將目光投向了工資收入更高、工作條件更好、生活環境更佳的新疆北部城市和內地發達省市。

3、根據在北京、天津、武漢、南京、東莞、西安等地勞動就業狀況調查，普遍認為少數民族民眾外出勞動就業是自願、自主和自由的，沒有查到任何關於「強迫勞動」的詞語或近似表述。

該文章結論是：少數民族民眾外出就業之路，是必要與成功的。希望形成培訓、就業、服務、維權「四位一體」的外出勞動就業工作模式。

少數民族民眾希望政府組織勞動就業的願望，在相關研究成果中也得到了證實。相關研究成果一致表明，政府組織引導非常必要。

世維會外交發言人迪里夏提置疑：

1、在中共極權專制統治下，人民早被奴化了，人人畏懼政府，誰敢說真話，只能按當局需求說話，替中共政府背書，若民眾表達了真實想法，便會即刻失去自由，伊力哈木就是典型例子。中國坊間不是流傳著這麽一句話麽：「說你是，你就是，不是也是；說你不是，你就不是，是也不是！」



主張中道和解路線的新疆學者伊力哈木，遭中共判處無期徙刑。圖／翻攝自2013年2月網路

2、掩蓋中共的真實意圖與目的。

中共假借「扶貧」名義，強制將維吾爾人脅迫去中國內地各省，填補漢人不願幹的強勞力工作，充當現代版的廉價勞力和奴工。既然是「扶貧」，為什麽不在維吾爾當地，維族人的家鄉安置就業與創業？卻在維吾爾地區以解決住房、落戶與高額退休金等去招募大批漢人入疆工作？

世人皆知，中國近年來建築業不景氣，大批農民工失業回流當地，內地的工作崗位，為什麽不能安置這些人？卻要從千里迢迢的維吾爾強迫維族人赴內地工作？而以優厚條件大批移民漢人入疆工作？

其意圖與目的不言自明：一是把維吾爾族人充當廉價勞動力使用，二是強制繼續實施漢化政策，大批維吾爾人與內地漢人互換異地工作與居住，通過潛移默化的民族分化與同化，滅絕維吾爾民族。

加拿大議會將維吾爾族危機稱為「種族滅絕」

加拿大國會外交和國際發展常務委員會國際人權小組委員會（小組委員會），已發表聲明，譴責將中國政府針對中國新疆維吾爾族人民實施的暴行，違反了《聯合國種族滅絕公約》的規定，聲明結論：中國共產黨的行為是實行中的種族滅絕。

該小組委員會經過五次會議，並在聽取了七名親歷親為證人的重要證詞的基礎上，根據多面事實歸納而成：

A、拘留和人身待遇。

儘管受到國際輿論批評，中國政府仍繼續將維吾爾人和其他突厥穆斯林人拘留在「集中營」的營區內。據親歷者提供，大約有200萬維吾爾人和其他突厥穆斯林人被拘留，其中包括男人，女人和13歲以下的兒童。「集中營」的環境惡劣，使被拘留者的心理、身體和性方面都受到虐待。政府禁止維吾爾民眾說自己的語言或從事宗教活動。對違反規則的懲罰可能是迅速和暴力的，婦女和女童經常受到性虐待和其他形式的基於性別的暴力。營內強迫說普通話，讚美共產黨和習近平。營區與外界完全隔絕，阻止關押者與親友家人溝通。

B、強迫勞動。

據調查，從2018年開始，作為「減貧」倡議的一部分，在新疆和中國其他地區，集中營的被拘留者，開始被轉移到不同類型的強制勞動中。這種針對維吾爾民族歧視性的強迫勞動，已融入許多大型國際公司的供應鏈中，並有助於生產在加拿大和其他西方國家出售的許多產品。

C、廣泛的國家監視。

據調查，中國新疆地區完全淪為警察國家。中國政府的監視滲透到新疆維吾爾族和其他突厥穆斯林的迫害中，嚴密地監控新疆每一個角落，同時對所有手機實行嚴格監控，並採用了諸如閉路電視，人工智能，面部識別和生物識別數據之類的安全技術，來跟蹤每一次移動和通訊。這些措施對維吾爾族的文化和宗教習俗產生了嚴重的寒蟬效應，實際起到了消除與打擊維吾爾族文化和宗教的自由發展。

D、人口控制。

最令人不齒的是，據調查，中國政府正在對維吾爾婦女和女孩採取不人道的措施，以降低新疆維吾爾族人的出生率。這些措施包括：強制使用只能通過手術移置的宮內避孕器（IUD）；根據政府文件，儘管新疆的少數民族，占中國總人口不到2％，但中國約有80％的新宮內節育器放置在新疆地區；還有強迫絕育和墮胎；更有強行注射一種未知物質，使女性被拘留者失去了經期。



中國政府的監視滲透到新疆維吾爾族和其他突厥穆斯林的迫害中，嚴密地監控新疆每一個角落。圖／翻攝自「人權觀察」影片

結論

加拿大有責任幫助被迫害的維吾爾族人和其他東突厥穆斯林人，建立國際規範，其目的是確保國際社會防止種族滅絕、種族清洗等大規模暴行罪危害人類社會，保護可以施行多種形式，其中包括使用制裁。

加拿大必須立即採取行動，解決中國對維吾爾人和其他東突厥穆斯林的侵略。正如諾貝爾和平獎獲得者埃利·維塞爾（Elie Wiesel）所說：「面對邪惡，沈默最終會變成與邪惡本身的共謀。」小組委員會將儘早提交報告給加拿大政府，並附上建議。

世維會主席多里坤•艾沙表示：「我們感謝加拿大國際小組委員會的觀點，指出針對維吾爾人的暴行是種族滅絕，並建議加拿大政府提出應對這一危機的具體可行性行動。」並指出：「我們敦促賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau）總理和加拿大政府通過並執行委員會的結論，並表明發生種族滅絕事件時加拿大絕不能袖手旁觀。」



多里坤•艾沙。圖／作者提供

德國挺身而出引世界矚目

近段時間以來，美國、德國與歐盟等民主國家，在民主人權價值觀問題上，整齊劃一發出了譴責之聲。德國媒體甚至批評：「中美開戰，梅克爾捲入其中」，為中國站隊的德國也發生了根本的改變。

9月14日，歐盟輪值主席德國梅克爾總理、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），與中國國家主席習近平共同視頻方式會晤。會後披露：原本是商談「投資總協定」，結果梅克爾總理直接提出了香港與維吾爾等人權問題，打臉習近平，習表示拒絕接受這樣的「教師爺」指責。原定四小時的會議，結果兩小時後草草收場。梅克爾與習近平鬧得不高興，這還是破天荒的第一遭。

10月7日，根據德國之聲報道：在本月初的第75屆聯合國大會專責社會、人道和文化問題的第三委員會一般性辯論時，德國常駐聯合國代表霍伊斯根（Christoph Heusgen）代表盟友發表聯合聲明，深切關注港版國安法，呼籲北京維護香港自治、人權、自由，並尊重香港司法獨立。聲明也對中國在新疆設「再教育營」以及壓制維吾爾穆斯林少數族裔表示關注，指出「維吾爾族及其他少數族裔持續受到廣泛而不合比例的監控，強迫勞動、強迫節育的報導越來越多」，敦促北京「容許獨立觀察員進入新疆進行直接、不受約束、有意義的訪問」。

迪里夏提表示：維吾爾人能否擺脫中國有計劃的種族滅絕，取決於國際社會能否採取強有力的同步行動，中國利用金援一些國家，已經成功地分化了國際社會。我們呼籲民主國家能共同採取有效行動，追責中國政府針對維吾爾民族推行的種族滅絕。



發言者為迪里夏提。圖／作者提供

多里坤呼籲：我們感謝美國、加拿大、德國政府，為東突厥斯坦維吾爾民族遭遇中國政府種族滅絕，站出來譴責中國政府的暴行，支持與聲援我們東突厥斯坦的正義事業，敦促更多的民主國家與國際組織站出來與我們一起，採取有力度而且有意義的措施，共同來譴責與阻止中共的「維吾爾族種族滅絕」政策。