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每日國際焦點

南非白人政權最後一任總統戴克拉克過世，年85

蘇丹軍事領袖Abdel Fattah al-Burhan宣誓就任過渡統治的主權委員會主席，委員會排除先前與軍方共同執政的自由改革力量政黨聯盟

美國副總統賀錦麗訪法，馬克宏於愛麗舍宮接見，宣示兩國關係在澳洲潛艇爭議後恢復

俄羅斯表示出動戰機於黑海克里米亞附近攔截英國間諜機

日本

日圓疲軟、油價與原物料上漲造成進口物價上漲，10月批發物價年增38%

南韓

尿素大短缺使得政府採取配給措施，卡車司機排隊搶購

中國

恆大集團再次在最後一刻避免債務違約

印度

計畫自2023年4月起混合20%酒精至汽油中，生產酒精可減少糖產量降低補貼預算

印尼

向美國要求購買MQ-1C灰鷹武裝無人機，美國政府因考量印尼人權問題陷入內部爭議

菲律賓

杜特蒂之女加入新政黨基督教穆斯林民主力量黨，有機會參選2022總統大選

馬來西亞

2022年1月1日起開放國際觀光客入境

新加坡

中餾分油存量降至3年低點、輕餾分油存量降至2年低點，主因中、印出口減少，以及需求上升

巴基斯坦

政府將伊斯蘭團體「我是現今巴基斯坦」領袖Saad Rizvi自恐怖份子觀察名單中移除

柬埔寨

美國國務院、財政部、商務部聯合建議美國企業注意柬國腐敗問題，並將2名柬國與海軍基地有關官員列於黑名單

歐盟

10月通膨達4%超過目標2%一倍，2022年通膨預期將繼續超過目標

英國

女王住院後首次公開露面

法國

美國副總統賀錦麗訪法，馬克宏於愛麗舍宮接見，宣示兩國關係在澳洲潛艇爭議後恢復

德國

疫情擴大中科隆狂歡節仍如期盛大舉行。去年因疫情取消

俄羅斯

表示出動戰機於黑海克里米亞附近攔截英國間諜機

白俄羅斯

俄羅斯派遣2架圖-160轟炸機飛越白俄上空以示支持後，總統盧卡申科表示白俄就是需要可攜核彈的圖160來克服當前危機

芬蘭

計畫提出新法案，讓員工可看到其他人薪資，聲稱要藉此達到兩性工資相等。此作法完全違反管理學常識

保加利亞

今年第三度國會大選，仍無明顯會勝出勢力

美國

德州Astroworld音樂節事故一大學生傷重不治，死者再增1人共9死

加拿大

與美國敦促國民離開海地，因海地燃料危機使治安嚴重惡化

墨西哥

為對抗通膨升息25基準點達5%

巴西

歐盟以沙門桿菌食品安全標準阻止鹹水雞、胡椒調味火雞肉進口，巴西表示這違反WTO規範為貿易障礙，要求與歐盟在WTO會談

阿根廷

巴西成為首個核准基改小麥製麵粉進口國家，但阿根廷基改小麥短期內受到磨坊抵制仍不易大量出口巴西

古巴

稱美國與Facebook煽動15日抗爭

海地

加拿大暫時將非必要人員撤離大使館

薩爾瓦多

9、10日發生30多起謀殺案，總統 Nayib Bukele 下令派遣軍方巡邏市街

宏都拉斯

將卸任的總統 Juan Orlando Hernandez於12日訪台

蓋亞那

艾克森美孚談判興建第四座生產油井

以色列

於原本設計來抵擋伊朗核子攻擊的「國家管理中心」模擬疫情擴散的兵棋推演

沙烏地阿拉伯

將給予法律、醫學、科學、文化特殊專長外籍人士公民權

阿拉伯聯合大公國

獲選主辦2023年的COP28氣候大會

卡達

卡達航空表示已經獲利並恢復擴張

土耳其

里拉匯率跌至新低，央行仍計畫降息100基準點至15%

埃及

將主辦2022年COP27氣候大會

黎巴嫩

真主黨拒絕造成外交危機的部長下台

蘇丹

軍事領袖Abdel Fattah al-Burhan宣誓就任過渡統治的主權委員會主席，委員會排除先前與軍方共同執政的自由改革力量政黨聯盟

利比亞

利比亞國民軍表示300外籍傭兵在法國要求下離境

南非

白人政權最後一任總統戴克拉克過世，年85

馬利

俄羅斯外長表示與馬利雇用傭兵的民間合約無觀，並將持續軍售馬利

獅子山

主計長遭停職調查

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