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每日國際焦點

美國總統拜登表示美國將會於31日期限前完成撤離。塔利班表示31一定要撤離完成否則就是違反協議。

美國國會調查顯示中國拒不合作妨礙美國打擊鴉片類藥物濫用問題。2020年美國鴉片類藥物濫用死亡9.3萬人。

以色列總理Naftali Bennett訂於26日首度訪美，將向美國總統拜登提出對伊朗策略。

美國與歐盟警告厄立垂亞部隊正進入提格雷地區。

阿富汗

美國總統拜登表示美國將會於31日期限前完成撤離。塔利班表示31一定要撤離完成否則就是違反協議。

WHO表示在阿富汗剩下1周醫療物資。

俄羅斯政府將要求以飛機帶離想赴俄求學的學生。

美國總統拜登派遣中情局長William Burns前往喀布爾會見塔利班領袖Abdul Ghani Baradar。

日本

福岡市法院因黑道組織工藤會殺害平民，宣判工藤會領袖野村悟死刑，辯護律師表示將上訴。

南韓

美國取消使用南韓、日本基地暫時收容阿富汗難民的計畫。

印度

同意Gennova生藥臨床試驗本土mRNA疫苗HGCO19。

緯創將與印度Optiemus電子合作製造電子產品。

澳洲

運動組織遊說下，從善如流自阿富汗撤出50名阿富汗女性運動員及眷屬。

印尼

數百阿富汗哈札拉族裔抗爭要求盡快安置到加拿大、澳洲，並拒絕遣返。

菲律賓

總統杜特蒂宣布連任期滿後將尋求以副總統繼續參選。

馬來西亞

推出疫苗認證app。

新加坡

雀巢升級新加坡研發中心。

越南

美國副總統賀錦麗因身體不適延遲訪問。

泰國

國會通過新毒品法案強調預防與治療而非懲罰，以減輕監獄壓力。

中國

永高股份公告恒大及旗下企業開列商票出現逾期未兌付達1.95億人民幣。

巴基斯坦

自國際貨幣基金獲得27.5億美元防疫資金。

斯里蘭卡

染疫死人數眾多，採用瓦楞紙棺材以減輕家屬財務負擔與減少砍樹。

歐盟

推出本身的歐盟數位Covid認證，做為歐盟內自由通行的機制。

英國

首相強生表示G7同意與塔利班談判在31日最終撤離期限後仍允許想離開的阿富汗人離開。

法國

5位撤離至法國的阿富汗人可能是塔利班正接受調查。

德國

達姆施塔特工業大學6人遭食物下毒住院，警方調查中。

俄羅斯

反對派推出集結用app，俄國政府邀求Google 、蘋果移除未果，改採自基地台硬體攔截，讓該app無法下載資料。

瑞士

已自阿富汗撤出292人。

義大利

總理德拉吉呼籲G7對阿富汗難民要有共同政策標準，並希望G20參與。

烏克蘭

獨立30周年慶，舉辦多年來首度閱兵，宣稱要奪回遭俄羅斯吞併的領土。指克里米亞。

波蘭

總統Andrzej Duda表示接管外國媒體公司應該以市場方式進行而非強制方式，示意反對眾議院通過的針對美國Discovery旗下TVN24頻道的媒體管制法案。

匈牙利

與俄羅斯談授權生產史普尼克V疫苗，可望於2022年底開始，以及與15年天然氣供應合約。

希臘

將停止提供未打疫苗者免費篩檢。

美國

國會調查顯示中國拒不合作妨礙美國打擊鴉片類藥物濫用問題。2020年美國鴉片類藥物濫用死亡9.3萬人。

加拿大

總理杜魯道提出新居住正義政策，禁止外國買家買房，房租可抵頭期款、年輕人買房免稅等等，希望拉高支持。杜魯島所屬自由黨支持率33%僅略勝保守黨。杜魯道2015年上任以來加拿大房價大漲69.7%。

智利

總統大選開跑，左翼Gabriel Boric、右翼Sebastian Sichel為首，另有7候選人參選。

以色列

總理Naftali Bennett訂於26日首度訪美，將向美國總統拜登提出對伊朗策略。

降低施打第三劑疫苗年齡至30歲以上。

伊拉克

同意英國石油公司將其魯麥拉油田股份獨立成為與中國石油天然氣集團合資的巴斯拉能源公司。

敘利亞

政府軍與親伊朗民兵正要大舉進攻德拉市，然而因該區域鄰近戈蘭高地與約旦，2018年時俄羅斯曾經答應以色列與美國，保證親伊朗民兵不進入此區域，為信守承諾，俄軍進入德拉市，使得政府軍與親伊朗民兵停止進攻。

沙姆解放組織於伊德利卜省的訓練營訓練中意外爆炸10死，

衣索比亞

美國與歐盟警告厄立垂亞部隊正進入提格雷地區。

索馬利亞

青年黨襲擊加勒穆杜格州阿瑪拉市軍事基地，奪回阿瑪拉。

奈及利亞

武裝歹徒攻擊卡杜那軍方訓練學院殺害2人綁架1人。

查德

前總統、冷戰時期獨裁者Hissene Habre於塞內加爾因染疫過世。

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