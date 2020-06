新冠病毒已造成全球超過700萬人確診;40萬人死亡的恐怖結果,我們幾乎還看不到新冠義情的控制有明顯的進展。新冠主要影響成年人,成年病人與家人和朋友經過隔離,可能離開家,家庭會產生巨大的改變。醫護人員忽略與病人有重要關係的孩子。至關重要的是,與兒童進行有關威脅生命的疾病和死亡的溝通的質量,對他們的心理健康和家庭功能具有長期影響。因此,醫療保健專業人員需要確定受影響的兒童,以促進和促進家庭內部的有效溝通。家庭和社會結構的多樣性,意味著醫院工作人員與親屬的聯繫,應將病人在孩子的生活中的重要作用因素考慮在內。

不斷蔓延的流行病對兒童的心理影響巨大

牛津大學沃恩福德醫院精神科醫師(Department of Psychiatry, Warneford Hospital, Oxford )伊麗莎白·拉帕(Elizabeth Rapa),最近在 The Lancet發表一篇〈與孩子談論在新冠大流行期間親人的疾病和死亡〉(Talking to children about illness and death of a loved one during the COVID-19 pandemic)指出,在新冠造成毀滅性的死亡人數和住院治療的過程中,這種不斷蔓延的流行病對兒童的心理影響被忽視了。壓倒性的媒體報導和公共衛生信息的sustain逼使我們社區內的身體和情緒受到高度威脅,兒童對此現象高度關注。年齡相關的解釋對於確保孩子對其經歷有連貫的敘述和情感支持至關重要。當家庭中某人因新冠住院或死亡時,這種需求就會放大。

3歲以下的兒童也受到家人嚴重疾病或死亡影響

伊麗莎白·拉帕團隊表示,親人的疾病和死亡,這種交流必須孩子聽得懂的,適合兒童對疾病和死亡不斷發展的理解。即使大多數3歲以下的兒童尚未完全了解死亡,但他們仍然容易受到家庭內嚴重疾病或死亡的影響。孩子們是他們周圍環境的敏銳觀察者;在第一年之內,嬰兒會對親密照顧者的行為和情緒變化有所反應。當保姆離開回家,不再照顧他們時,2歲以下的兒童會感到沮喪。在3至4歲時,兒童將死亡理解為離別,但可能尚未掌握不可逆轉的概念(即,死亡後無法使一個人復活)。因此,在喪親之後,重要的是要輕柔地傳達關鍵信息,即死者不會,也不會返回。

孩子們很容易將疾病的原因歸咎於自己

研究團隊提醒大家,同樣,隨著時間的流逝,孩子們對疾病的因果關係和傳播方式的理解也逐漸增強。結合對疾病傳播方式的基本理解,孩子們很容易將疾病的原因歸咎於自己並自責(例如,疾病是對不良行為的一種懲罰)。即使在青春期,關於突然或意外死亡的資訊不足或失真也會導致對造成或不阻止父母死亡的遺憾和內感。在廣泛的公共衛生資訊中,如洗手以防止新冠傳播,兒童的責任感可能會加劇。溝通應具體具體,以避免對某人生病或死亡的方式和原因有錯誤的推斷或誤解。委婉語通常被用來減輕分享死亡消息的難度,但是對於從字面上解釋這些內容的孩子來說,它們可能會造成混亂,例如,「一個孩子昨晚『失去』了爺爺」可能被孩子理解為可以再次找到爺爺。

父母期待專家協助如何與孩子談論疾病和死亡

成人本能地希望保護兒童免受痛苦,特別是當他們自己感到擔心和沮喪時。新冠病人無法預測的疾病軌跡會加劇與兒童分擔的方式來理解疾病的不確定性。但是,當家人中的某人感到不適(例如,人們哭泣和低聲交談)時,即使是幼兒也意識到細微的變化。如果沒有解釋,孩子們將對正在發生的事情得出自己的結論,並在沒有支持的情況下,面對這些具有挑戰性的情況。

研究指出,父母希望獲得醫療保健專業人員的指導,以指導他們如何與孩子談論疾病和死亡。當家庭彼此隔離並且成年人幾乎沒有時間、空間或隱私來準備如何與孩子們一起理解新聞時,對這種支持的需求就會增加。由於缺乏面對面的諮詢服務,員工面臨前所未有的臨床需求和情緒壓力,而這種面對面的諮詢服務剝奪了與家人建立關係的機會。但是,專業人員應在幫助家庭解決這些看似不可能的對話中發揮積極作用。

防止數以百萬計的兒童在恐懼和不確定中掙扎

研究建議,應該開發了一個免費資源平台,以支持專業人士和家庭在病人患重病或死亡時與親戚和孩子進行溝通。該平台包含一些指南。工作人員可受到一個特定預設的問題的提示,以確定病人是否與任何孩子有重要關係。當識別出孩子與病人親密關係的程度時,指南為親戚提供了與孩子交談的重要性的基本原理,並提供了建議的短語,來幫助他們進行改變人生的對話。此內容最好生成第二個圖表和動畫,工作人員應與家人共享該圖表和動畫,以方便看護者隨後與孩子的對話。

研究結論告訴大家,新冠對世界各地的醫療保健,公共服務和社區提出了令人困惑的挑戰。使成年人有能力與孩子就疾病和死亡進行溝通,有可能減輕短期和長期的心理影響。孩子們當前面臨的消息似乎幾乎難以言喻。但是,我們必須共同找到言語和方式,使自己的經歷發聲,並防止數以百萬計的兒童僅因恐懼和不確定性而掙扎。