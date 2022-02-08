國內一些人反對日本核災區食品，其實內心深處是故意找理由反日，製造台灣和日本經貿關係磨擦，有政治目的。示意圖／民報資料照，郭文宏攝

引述維基百科：「東日本大震災是指日本於2011年3月11日發生在東北地方太平洋近海的地震，和其伴隨而來的巨大海嘯以及所引發的核災。受災地區主要集中在東北、關東、北海道等地區，離震央最近的岩手、宮城和福島等縣的海岸線地區都遭到巨大海嘯襲擊，巨大海嘯導致福島第一核電廠事故發生；該次震災為日本史上傷亡最慘重並且經濟損失最嚴重。」

日本311大也震將滿11週年！11年了！11年了！11年了！如果你不敢吃核災區數縣的農產品，那你為什麼還支持核四？為什麼還支持核電？因為你就是討厭日本？因為你就是不爽民進黨？

先不談科學證據！可以用一項簡單的方法來檢驗能不能吃，就是：日本人自己吃不吃核災區食品？如果日本人自己都不敢吃的食物，硬要出口給别人吃，那日本就不對了！但是，日本人自己都已經吃了好幾年了！

另一個檢驗的方法是：其他國家吃不吃？如果許多先進國家都已經陸續解禁，允許進口給自己的國人食用的，為什麼我們不敢吃？

打開天窗說亮話，現在國內反對已經發生11年的核災，前日本核災區食品的，其實許多人內心深處是反日的，就是故意找理由反日！甚至是故意製造台灣和日本經貿關係磨擦，有其政治目的！台日關係的失敗，就是伊的快樂！

全日本都在吃的農產品，美國等先進國家都早已批准進口的食品，你找一堆GGYY的理由為反對而反對，反對進口台灣，然後你擁抱核電，你支持重啟核四，不要告訴我你愛台灣，現在鄭重告訴你，你只是在礙台灣！