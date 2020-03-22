台灣不應該自稱China，不要讓世人看衰小，台灣應該趕快英文正名！此刻英文正名正是時候！圖/取自台灣國護照貼紙 Taiwan Passport Sticker臉書

台灣不應該自稱China，不要讓世人看衰小，台灣應該趕快英文正名！此刻英文正名正是時候！

中華民國憲法沒有規定中華民國的英文名字是什麼！

法律也沒有規定護照上一定要寫Republic of China！

法律也沒有規定中華航空的英文名字是什麼！

法律也沒有規定中央研究院的英文名稱是什麼！

不要欺騙台灣民眾，說這個不能改，那個也不能改，那樣叫做愚民政策；舉同婚為例，現今台灣的男人跟男人或是女人跟女人都可以公平公正公開結婚，同婚通過已經快一年了，阿公、阿媽、爸爸、媽媽、姑姑、阿姨、舅舅、叔叔和伯伯等都沒有消失，太陽依然每天從東邊升起。

如果同性都可以結婚，而且也確確實實沒有發生什麼副作用；請不要洗腦台灣人民，託辭什麼東西的英文名字不能改；事實上，只是想不想改、要不要改，有沒有心去改而已！

在台灣，現在幾乎任何一個自然或法人想要改中文名字，根本也不需要任何理由，就可以主動要求改中文名字，更何況是英文名字呢？名稱最重要的就是要名符其實，不可以混淆視聽，蓄意造成大眾誤解。

台灣需要正名運動：中文名字不改，英文名字全部改成台灣；武漢肺炎肆虐全世界，現在如美國、歐洲和日本等許多國家的民眾內心都非常不爽中共、中國政府或中國人；台灣能離中國多遠是多遠；反正和Chinese或China扯上關係就是衰小！

我們明明就不是中國，卻強加China在自己身上，國際社會當然不能也不會接受我們代表China。

立法院宜儘速修改相關法律，許多事情可能根本也不需要修法，只要行政命令要求更改原來容易造成誤解的英文名稱，規定新的英文名稱即可。

反正我們就是不要China或Chinese；給我Taiwan，其餘免談！