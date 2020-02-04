準副總統賴清德以個人身分赴美訪問，是否有機會與美國總統川普碰面，備受矚目。圖／取自賴清德臉書

準副總統賴清德2日晚間啟程赴美訪問，今（4）日抵達華府，以個人身分進行訪問，將出席在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），針對是否有機會與美國總統川普碰面，同行的訪團顧問、前立委蕭美琴表示，「順其自然」。

賴清德一行昨晚抵達紐約甘迺迪機場，今早搭乘美國國鐵前往華府，預計在華府6天，期間安排到智庫「哈德遜研究所」與智庫人士會談，8日赴紐約見僑界人士，再從紐約返台。

具「準副總統」身分的賴清德，此行創下台美1979年斷交以來訪問華府的台灣最高層級，可謂台美關係重大突破。

賴清德今天在貼書發文表示，他這次是以個人身分前往美國，出席今年度在華府舉辦的「國家祈禱早餐會」；這次是應邀參加美國民間團體主辦的活動，除了藉此機會向美國友人表達其聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）的感激外，行程間也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約。

訪美行程顧問蕭美琴指出，這次活動由民間友人極力安排促成，邀請是早在好幾個月以前進行，很高興有機會能夠在華府跟美國朋友們進一步認識交流。

針對行程部分，蕭美琴說明，美國方面不少人想進一步認識跟了解賴清德，因此會適度安排會晤，但是本次行程屬於個人行程，因此多數為私人不對外公開行程。

至於是否有機會和川普見面？蕭美琴回應，依照慣例，川普也會參與國家祈禱早餐會，但是否會見面，則順其自然。