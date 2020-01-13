潘木枝醫師，1902年12月29日生於嘉義，原任教於公學校，後來因與嘉義市蘭井街世家許紫鏡（清朝貢生）的女兒許素霞戀愛，許家認為潘家門不當戶不對，將女兒送往日本讀齒科，藉此拆散這對戀人，沒想到潘木枝下定決心也前往日本，考上東京醫專，畢業後在長谷川醫院內科實習，並與許素霞在日本結婚，過著辛苦的生活，之後於1935年返回嘉義市，於公明路開設「向生醫院」，從此「向生醫院」和潘木枝醫師成為嘉義人難忘的回憶，也救活了無數嘉義窮苦病人的生命。甚至嘉義出身的行政院長和副總統蕭萬長在接受訪問時曾回憶說，他小時候媽媽常告訴他：「潘醫師是你的救命恩人，永遠不能忘記。」

潘木枝醫師不僅醫術卓越，更是一位深具醫德充滿愛心的醫師，在嘉義行醫時病人很多，天未亮就常被病患吵醒，每天需要診治的超過百位病人當中，至少有四成以上是付不起醫藥費的鄉下窮苦民眾，他不但用最好的藥來治療，甚至對較遠道而來的重大病患，怕他們無錢負擔交通費用，還要安排這些病患住旅社繼續給予診治，並交代醫院的工作人員代為繳付旅社費用，把病患治好後還想辦法送病人回家。這樣的醫師當然會有看不完的病人求助，甚至夜晚常被病家要求往診，經常忙到半夜二、三點才得回家休息。所以潘木枝醫師在嘉義深受民眾愛戴，是人人敬愛的仁醫，甚至有病人說只要到「向生醫院」喝到「木枝仙」醫院的水，病就會好！可以想像他所受到的肯定！

由於潘木枝的好名聲，因此受到嘉義市民的支持，要他在戰後出來參選嘉義市參議員，雖然他再三推辭也不從事競選活動，但仍以最高票於1946年被選為嘉義市參議員，後又再三謙讓仍被選為參議會的副議長，同屆議會中有日治時期知名前輩畫家陳澄波及知名醫師許世賢、盧炳欽等人，可見當時潘木枝醫師的名望與備受肯定。不幸的卻在1947年228事件當中，嘉義市參議會為了挽回嘉義地區民眾的安全避免軍民衝突，派出由參議會組成的和平使代表前往被民眾包圍的水上機場送食物給軍方，並希望雙方停火減少無謂的傷亡。沒想到和平使的代表竟然被軍方逮捕，並以暴亂分子名義未經司法審判，就在嘉義火車站前執行槍決示眾，這件悲劇震驚了嘉義市民，也是228事件中最令人痛心的慘案之一，可說是嘉義市民永遠無法忘懷的歷史傷痕。

潘木枝醫師在得知要被槍決前，用香菸包裝紙寫下遺書給其夫人素霞女士，內容令人揪心淚下：

余已絕望矣！僅書此為最後遺言，望賢妻自重自強。

一、潘木枝家全賴賢妻一人，賢妻要自保身體，切不可過悲。

二、吾母老矣，望汝孝養。

三、子女切要撫養，使其成人，木枝是為市民而亡，身雖死猶榮。

四、余一生使賢妻苦痛多矣，望賢妻恕我，我每日每夜仍在汝身邊，保佑汝們。

五、家門要自重，切不可自暴自棄，再祈保重身體。

嗚呼哀哉，一代仁醫就此倒於血泊中，享年僅得 45歲，台灣醫界與嘉義市民痛失良醫良相！