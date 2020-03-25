中共近期大舉透過國際社交媒體洗白武漢肺炎的惡名，甚至指稱病毒是美軍帶進武漢的，兩國因此展開外交口水戰。美國眾議員麥克考非常不滿，致函亞馬遜、臉書、谷歌和推特公司的首席執行官，要求他們立即禁止中共媒體機構以及他們的官員使用這些公司的社交媒體平臺來散佈有關武漢病毒的不實資訊。圖/取自Michael McCaul臉書

自從中國外交部發言人趙立堅在推特上指稱「病毒是美軍帶進武漢」的言論之後，引發中美兩國外交口水戰，兩國發言人數度在推特上言詞交鋒，美國國會議員也相當不滿。美國眾議院外交委員會首席共和黨成員麥克考（Michael McCaul）眾議員24日致函亞馬遜、臉書、谷歌和推特公司的首席執行官，要求他們立即禁止中共媒體機構以及他們的官員使用這些公司的社交媒體平臺來散佈有關武漢病毒的不實資訊。

美國之音報導，美國眾議院外交委員會首席共和黨成員麥克考（Michael McCaul）批評中共的行為嚴重威脅到全球應對疫情的公共衛生與國際合作。他說，中共官員和媒體機構正在散佈毫無根據的謊言，指稱美軍把2019年新冠病毒帶到了武漢，現在應該把他們的平臺撤銷。

他說，很多中共官員和媒體機構繼續表示，中共（對病毒）的反應為世界贏得了時間，而事實是他們的不作為導致世界上的民眾喪生。

因此，眾議員麥克考24日致函亞馬遜、臉書、谷歌和推特公司的首席執行官，要求他們立即禁止中共媒體機構以及他們的官員使用這些公司的社交媒體平臺來散佈有關武漢病毒的不實資訊。

麥克考在信函中強調，中共一直都使用國家資源來恐嚇私營企業。中共能夠阻止美國的社交媒體進入中國，卻能在這些社交媒體上註冊經過核實的帳戶，並用來散佈謠言。他批評美國的社交媒體企業沒有採取足夠的措施來限制中共傳播不實資訊。

克考強調說，美國社交媒體現在有必要採取更有力的聯合行動來消除中共媒體機構以及中共官員的帳號，確保用戶不受中共謠言的影響。