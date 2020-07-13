日前運輸學會建議，北宜高速公路通行費應提高10倍，以解決北宜高速公路常期塞車的難題，這種「以價制量」的思維雖然並非完全沒有道理，但是有「窮人讓路」等公平性爭議，畢竟以價制量只是治標而不治本；原本大家想出門，但是只因為交通費用太貴，所以只好選擇放棄，並非正本清源的解決之道；北宜高速鐵路串連台鐵無縫接軌才是解決北宜高速公路常年塞車的治本之道。

台灣人是健忘的，或者說大多數人無意間便選擇性遺忘；許多台灣人早就忘記或是故意忘記他當年也是拿香跟拜，他當年跟著中國國民黨反對台灣高鐵；當年中國國民黨說台灣高鐵是廢鐵，什麼貪污、綁椿、運能不足等等不一而足的理由一堆，當年茶餘飯後好像不駡台灣高鐵兩句就顯得自己沒有水準，沒有跟上時代的樣子，當年那些反對台灣高鐵的人，現在好像完全遺忘當年他們是如何反對興建台灣高鐵的。

現在北宜高速鐵路其實和當年興建台灣高鐵的情況如出一轍，完全呼應政治學上所說的，如果一項公共政策沒人反對，可能表示政策只是符合當時大多數人期待的主流民意，其實並不夠先進。

北宜高速鐵路串連台鐵今天不做明天後悔，早一天規劃，早一天興建，早一天完工通車啟用，台灣民眾就早一天享受高鐵安全、便捷又舒適的交通服務。