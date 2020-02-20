行政院會今（20）日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，負責擬定該特別條例草案的政務委員羅秉成說明，居家隔離、檢疫者若違反規定「趴趴走」，最高處100萬元罰鍰。圖／擷取自行政院影音

因應中國武漢肺炎的衝擊，行政院會今（20）日通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案。居家隔離、檢疫者若違反規定「趴趴走」，最高處100萬元罰鍰。

負責擬定該特別條例草案的政務委員羅秉成在院會後記者會說明，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案共有18條法條，特別預算規模為600億元，施行期間自109年1月15日起至110年6月30日止，立法目的是針對武漢肺炎疫情對我國的經濟、社會衝擊提出因應之道。若順利獲立法院通過，預計3月可上路。

針對近期發生多起居家隔離或居家檢疫民眾到處趴趴走，還失聯的情況，該草案規定，為防止受隔離者或受檢疫者違反規定擅離隔離或檢疫場所者，決定予以重罰，各處20萬至100萬元或10萬至100萬元罰鍰。

若罹患武漢肺炎或疑似罹患者，不遵守指示而有傳染他人之虞，可處最高2年以下徒刑或罰款200萬元。若拒絕、規避或妨礙防疫物資徵用或調用者，則罰款5到10萬元；散播疫情相關假訊息，最高可關3年或罰300萬元等。

至於外界關心的防疫假以及隔離檢疫者津貼補助問題，草案規定，防疫隔離假不視為曠職，且隔離者2年內可申請防疫補償等；企業對防疫隔離假給薪可加倍抵扣營所稅。

對於相關授權子法問題，行政院院長蘇貞昌則請各機關提前預為準備，於該條例三讀通過後，2週內即完成相關作業程序並辦理發布。政院也將在下周四的院會（27日)提出600億元為上限的特別預算，送請立法院審議，希望能發揮即時雨的功能，協助產業度過難關。

總統蔡英文今天也在出席台北松山慈祐宮舉辦的「護國禳瘟清醮法會」受訪時指出，今天行政院通過防疫特別條例的草案，將會跨部會通力合作爭取朝野政黨的團結支持，在最短的時間透過法律和預算，把疫情的衝擊能夠減到最低，再次感謝全國各地的宮廟願意站出來，透過法會給予安定人心的力量，只要政府、民間一條心，大家用心相互鼓勵扶持，台灣就一定會平安，台灣加油。