台灣在民主的體質上沒有什麼進步，這一、二十年來，似乎只是民進黨與國民黨的「權利輪迴」！圖為2020.6.29國民黨佔領立法院議場。圖／擷自林為洲臉書直播影片

最近幾週來，在美各大城市，以「BLM」（Black Lives Matter）為由掀起了不少的示威並引起暴動，因為美國今年是選舉年，因此被認為是背後有在野黨即民主黨，甚至有外國勢力如中國、蘇俄介入，在背後運作操縱，竟然釀成毀車㧜店、趁火打劫、掠奪搶刧，甚至毆打警察至死，真是無法無天！

我認為美國會迅速回復正常平靜及民主法治，主要是中產階級居多、私人企業為主的研發創新及企業精神，而美國更以基督「正義誠信」及「自由民主」為立國的精神，及不少富有的企業家，勇於樂捐甚至經營慈善事業回饋社會，更吸引全世界了不少的富豪及各界尤其是科技專業人才（也有不少的非法移民）移居美國，因此我相信：美國仍將維持世界最富強的國家！

同樣地，有不少的台灣政治人物是政客，他們一切都是以「選舉」為先，只重「權利」勝過於一切！他們一點也不在乎什麼「台灣」？什麼「人民」？

我一直認為台灣在民主的體質上沒有什麼進步，誠如我説過的：這一、二十年來，似乎只是民進黨與國民黨的「權利輪迴」！

更諷刺的是，如即將要表決的監察院院長、副院長（臨時退出）及委員提名的人事案，過去這些人事總是（此次也是）被視為即所謂的酬庸、分贓、或政治算計，而國民黨立委們竟然於週日（6月28日），演出了所謂的「車輪花運動」，揚言要進行三天三夜，並且一副正義凜然的訴求：「拒絕酬庸撤換陳菊」，但發生沒多久就受不了，這些國民黨立委即高喊著：「開冷氣」，結果不到一天就像一齪鬧劇收場了，因此國民黨現在是：「在反他們以前所做的」，而民進黨現在是：「在做他們以前所反的」，如果這不是「權利輪迴」，那麼什麼才是「權利輪迴」呢？

由於媒體及網路科技的發達，又即時直播又頻頻傳播上述的新聞，又加上「中國病毒」這近半年的散播與肆虐下，這個世界確實會令人感到不安與混亂啊！盼望大家還是心平氣和些，以保身心健康，屆時再用手中最有力的「選票」制裁吧！