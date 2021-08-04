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每日國際焦點

載運瀝青的瀝青公主號油輪，於波灣航向荷姆茲海峽時，遭伊朗支持的武裝組織挾持。伊朗否認犯案。

阿富汗首都喀布爾發生自殺炸彈攻擊6死含兇嫌，7傷。攻擊目標為國防部長與附近國會議員的住家。

菲律賓總統杜特蒂表示，美國贈送疫苗，讓他下決定延長美國駐軍菲國協定。菲國3日收到美國贈送300萬莫德納疫苗。

第4艘德國蒂森克虜伯S44柴電潛艇抵達埃及亞歷山卓港。埃及現役潛艇為落伍的中國633型潛艦，2011、2015年分別像蒂森克虜伯訂購2艘S44，共4艘，前2艘9億歐元，後2艘5億歐元，總價14億歐元。

日本

美國密閉循環地熱科技公司綠火能源與日本Dios能源簽署協議發展日本地熱市場。

茨城縣海岸發生規模6.0地震，東京奧運有感，無海嘯風險。

南韓

確認有2例更高傳染力的Delta+病毒株案例。

北韓

南韓情報單位表示北韓糧食短缺惡化，釋出軍糧儲備。

南韓轉達北韓表示若美國想與北韓談判，先解除貿易制裁。

中國

利歐股份、淮北礦業控告恆大違約未付款，分別為3.56億人民幣、4億人民幣。

印度

疫情使2020年第三季女性勞動參與率低至16.1%，延續2020年第二季的15.5%。

澳洲

西澳發展電池上游化學原料，將有3座電池原料化學廠，前導計畫有德國化工大廠巴斯夫參與。

紐西蘭

總理Jacinda Ardern篩檢陰性。

印尼

美國國務卿布林肯宣布與印尼進行戰略對話保衛南海航行自由。

開始興建145百萬瓦東南亞最大Cirata 水上太陽能發電計畫。預定2022年11月完工上線。該計畫由印尼國營電力公司與阿聯馬斯達爾綠能合資營運，融資自三井住友、法國興業、渣打銀行。

菲律賓

總統杜特蒂表示，美國贈送疫苗，讓他下決定延長美國駐軍菲國協定。菲國3日收到美國贈送300萬莫德納疫苗。

馬來西亞

總理慕尤丁向國王輸誠，同意考慮在議會中討論緊急法案。

新加坡

澳洲加密貨幣平台新創事業獨立存底公司，成為首家獲得星國原則許可營運的虛擬資產服務平台商。有170家加密貨幣相關企業等待審核。

越南

瑞士副總統將訪問越南。

泰國

內閣通過追加300億泰銖(9.09億美元)疫情紓困預算。

緬甸

印度阿達尼港口公司認為投資緬甸仰光國際港計畫並不違反美國制裁。

阿富汗

首都喀布爾發生自殺炸彈攻擊6死含兇嫌，7傷。攻擊目標為國防部長與附近國會議員的住家。

巴基斯坦

軍方於阿富汗邊界設立圍籬以防止跨境民兵攻擊，已完成90%。

歐盟

非歐盟國家包括英國，國民未來入境歐盟申根區將需註冊審查，提升對犯罪、恐攻、非法移民的管控，為此要繳交7歐元費用。

英國

倫敦帝國學院研究顯示，完成接種2劑疫苗者，對印度變種的染疫風險減少50~60%，對症狀保護力達59%。

法國

賽諾菲藥廠看好未來長期性的COVID-19以外次世代mRNA疫苗需求，同意以32億美元購併美國生技公司轉譯生技。

德國

綠黨想對低迷支持度力挽狂瀾的辦法是，推出「緊急氣候保護計畫」，提出政見為設立氣候保護部，審查所有立法計畫，都不許超過2015年巴黎協議的排放標準。如此將成為太上皇單位，無視民意決定所有政府計畫的死活，並將導致所有政府計畫都因等待審查而嚴重塞車停擺，凸顯出德國左翼對大政府的迷信，以及不切實際只想謀權擴權。

俄羅斯

外交部表示俄國絕不會拋棄烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克人民。兩地目前實質獨立，均為俄裔區。

義大利

424偷渡客抵達蘭佩杜薩島，812人仍在慈善團體救援船上。

瑞士

7月房價持續上漲，但公寓價格與租金開始回跌。

奧地利

歐盟人權法庭阻止奧地利遣返阿富汗偷渡客。

烏克蘭

白俄羅斯流亡反對人士領袖Vitaly Shishov，在基輔住處附近慢跑後失蹤，發現已吊死，警方展開調查。

希臘

雅典郊區陷入野火火海。希臘30年來最嚴重熱浪造成81起野火。

美國

調查發現民主黨紐約州長古莫性騷擾11名女性，古莫拒絕下台。

將發射前往國際太空站的波音CST-100 Starliner模組，因軟體問題再度延遲發射。先前延遲是因為國際太空站俄國實驗室模組發生事故。

墨西哥

於邊界提華納市為450偷渡客施打疫苗，總計有4000劑可用。

巴西

眾議院通過總統波索納洛重要政見，法律邊緣農地就地合法法案，將送參議院。

阿根廷

將於8月生產300萬劑史普尼克V疫苗第二劑。

智利

2月~7月施打中國科興疫苗者的統計研究顯示科興疫苗的症狀保護效力僅58.5%。低於4月初步研究的67%。

以色列

針對7月19日阿曼灣巴拿馬籍、倫敦以色列公司黃道海運所屬的梅瑟街號遭無人機攻擊導致2死事件，以色列與英美共同譴責伊朗以外，並表示以色列也會單獨行動報復伊朗。

沙烏地阿拉伯

資通訊部長、沙國太空總署執行長等人的代表團，與法國數位合作大使會面討論太空合作。

阿拉伯聯合大公國

載運瀝青的瀝青公主號油輪，於波灣外海航向荷姆茲海峽時，遭伊朗支持的武裝組織挾持。伊朗否認犯案。

土耳其

反對黨批評總統艾爾段處理野火不當。土國30省分有137起野火，延燒7日已8死，萬人無家可歸。

埃及

第4艘德國蒂森克虜伯S44柴電潛艇抵達亞歷山卓港。埃及現役潛艇為落伍的中國633型潛艦，2011、2015年分別像蒂森克虜伯訂購2艘S44，共4艘，前2艘9億歐元，後2艘5億歐元，總價14億歐元。

伊朗

中止與美國的囚犯交換計畫。

伊拉克

美國歸還伊拉克1.7萬件文物。

黎巴嫩

瑞士捐贈760萬瑞士法郎援助2020年8月貝魯特大爆炸受害者。

衣索比亞

聯合國表示提格雷戰爭造成安哈拉20萬人流離失所。

卡達

與埃及互派大使。

奈及利亞

收到美國贈送400萬劑莫德納疫苗。

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