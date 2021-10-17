2024總統熱門人選之一的桃園市長鄭文燦今上扁廣播節目《有夢上水》與談並在微微笑廣播網《火線人物》看板寫上「微微笑的台灣」。

今10月17日適逢文協百年紀念日，鄭文燦在廣播節目後參訪「石川廣播故事館」並在走訪後大讚石川將台語文化發揚光大。

鄭文燦在本報短訪全文：

今天是台灣文化協會一百周年紀念日，文協的成立，當時剛好是日本「大正民主」時代。立憲主義的思潮起來了….

文協當時「議會設置請願運動」連續十幾次到東京請願。希望設置台灣議會。這嘛是台灣意識最早的形成原因。那個年代開始有我們的民謠，他舉例如鍾肇政所發掘的鄧雨賢創作的「四月望雨」都是那個時候形成的。

鄭文燦有所感地說，台灣文化是不應該在戰後有斷層。台語文化在日本時代留下來，戰後，石川先生發揚光大。我想這條文化的長河還是繼續留下來。我希望說，紀念文協百年，能夠注重本土文化。

石川集團創辦人、廣播教父石川今在接待鄭文燦時，石川特別指出今是文協百年紀念日，鄭文燦市長親上微微笑廣播網很有意義。

為紀念台灣文化協會成立一百周年，文化部與文化總會今在10月17日在文協百年當天在台北市中山堂舉辦「百年追求‧世紀之約」紀念會，蔡英文總統、文化部長李永得都在會中發表談話並向一世紀前鼓吹台灣文化啟蒙、展現台灣人「樂為世界人」胸襟的文協先賢們致敬。蔡總統今出席致詞表示，當年文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」這些信念，都提醒著台灣人民要有自信。她強調，要延續文協前輩們的精神，持續讓台灣的文化能作為推動台灣進步的力量。

2024總統熱門人選之一的鄭文燦今在《有夢上水》專訪回應扁問及如何看待2024年總統大選，是否會成為候選人?鄭坦言，2022（縣市長選舉）這關要過，才會有2024。完整內文詳閱微微笑廣播網《有夢上水》影音。